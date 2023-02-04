Максим Фадеев опубликовал обзор работ, присланных на конкурс аранжировщиков

Максим Фадеев дал советы аранжировщикам Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Российский музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев в своем telegram-канале начал выкладывать обзоры работ, присланных на конкурс аранжировщиков. Для конкурсантов продюсер записал, по его словам, «небольшое напутствие», где дает профессиональный совет.

«Обращаясь к ребятам, которые делают аранжировки, нужно, как мне кажется, обращать внимание на сочетание звуков между собой. Два-три одновременно очень длинных пэда или каких-то таких длиннозвучащих инструмента гармонических, где много гармоник, нельзя использовать один на другой, на третий — здесь получилось примерно так. Следите за этим, это очень важно, весь звуковой контекст, который вы даете, — это такая тонкая штука, это как пошив одежды. Песня — это голый человек, а аранжировка — одежда. Каждый звук не должен быть случайным», — рассказал Фадеев.

В своем telegram-канале продюсер также опубликовал вторую серию обзора на работы, присланные на конкурс аранжировщиков. Фадеев предложил подписчикам проголосовать в комментариях за лучшую из них. Полные версии работ можно услышать в чате «Фадеев и музыканты», отметил продюсер.