В ЯНАО ищут начальника управления в городскую администрацию

05 февраля 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Прием документов на участие в конкурсе закончится 21 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация города Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс в кадровый резерв на должность начальника управления архитектуры и градостроительства. Информация размещена на официальном сайте городской администрации. «Администрация города Муравленко предусматривает провести 14 марта 2023 года конкурс по формированию кадрового резерва муниципальной службы в Администрации города Муравленко и ее структурных подразделениях. Ведущая должность муниципальной службы категории „руководители“ — начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Муравленко. Начало приема документов для участия в конкурсе с 08 час. 30 мин. 02.02.2023, окончание — в 17 час. 12 мин. 21.02.2023», — говорится в опубликованных документах. Уточняется, что конкурс включает в себя собеседование и тестирование. Основными требованиями к кандидатам являются наличие профильного высшего образования в сфере градостроительства и архитектуры, а также наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы либо опыт работы по специальности. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ищут начальника нефтебазы для работы в Норильске. Требуемый опыт работы более шести лет. В вакансии заработная плата не указана, но подчеркивается, что работодатель рассмотрит ожидания кандидатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация города Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс в кадровый резерв на должность начальника управления архитектуры и градостроительства. Информация размещена на официальном сайте городской администрации. «Администрация города Муравленко предусматривает провести 14 марта 2023 года конкурс по формированию кадрового резерва муниципальной службы в Администрации города Муравленко и ее структурных подразделениях. Ведущая должность муниципальной службы категории „руководители“ — начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Муравленко. Начало приема документов для участия в конкурсе с 08 час. 30 мин. 02.02.2023, окончание — в 17 час. 12 мин. 21.02.2023», — говорится в опубликованных документах. Уточняется, что конкурс включает в себя собеседование и тестирование. Основными требованиями к кандидатам являются наличие профильного высшего образования в сфере градостроительства и архитектуры, а также наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы либо опыт работы по специальности. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ищут начальника нефтебазы для работы в Норильске. Требуемый опыт работы более шести лет. В вакансии заработная плата не указана, но подчеркивается, что работодатель рассмотрит ожидания кандидатов.