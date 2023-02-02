В ЯНАО ищут начальника нефтебазы для работы в Норильске

Жителям Ямала предлагают работу на нефтебазе в Норильске Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) открыта вакансия на должность начальника нефтебазы в городе Норильске. Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, требуемый опыт работы не менее шести лет.

«В крупнейшую компанию России, сфера деятельности которой охватывает реализацию нефти, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, требуется начальник нефтебазы в город Норильск. Требуемый опыт работы более шести лет», — сообщается в вакансии.

Соискателям обещают годовую премию, оплату жилья, компенсацию проезда, средства на обустройство при переезде, санитарно-курортное лечение, детский отдых, полис ДМС. В вакансии заработная плата не указана, но подчеркивается, что работодатель рассмотрит ожидания кандидатов. В обязанности начальника входит составление годового бюджета и годовых заявок потребности нефтебазы, а также организация работы в разных сферах.

В агентстве рекрутинга «Люди дела», которое занимается подбором персонала, корреспонденту рассказали, что уровень заработной платы не подлежит разглашению. «О заработной плате каждый кандидат может узнать только лично при прохождении собеседования», — прокомментировали в агентстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО опубликовали перечень самых высокооплачиваемых вакансий в регионе. В их число вошли мастера по ремонту скважин, инженеры и стоматологи.