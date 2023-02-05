Глава Минобороны Украины анонсировал обучение ВСУ по танкам Leopard

ВСУ получат танки от западных партнеров Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Танковые экипажи ВСУ с 6 февраля будут учить использованию немецких Leopard. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции.

«Мы четко понимаем сколько, когда, какая страна нам даст [танки]. Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard», — цитирует Резникова «Укринформ» со ссылкой на своего корреспондента. По словам министра, Украина продолжает переговоры о запчастях немецких танков Leopard, ремонте и обслуживании.

Резников ранее пообщался с коллегой из Польши Мариушем Блащаком. Они обсудили поставки танков, потребности ВСУ, сроки обучения и другие вопросы. Польша стала одним из инициаторов «танковой коалиции», которая предполагает отправку ВСУ танков, отвечающих стандартам НАТО, рассказали в Минобороны Украины.

Глава Минобороны Украины сказал Блащаку, что танки нужны ВСУ для контрнаступления, чтобы прорвать линии обороны России. Также Украина ожидает возможного наступления российской армии и поэтому обсуждает с западными партнерами отправку дальнобойных средств поражения дальностью от 150 км. «Поскольку такое вооружение, например РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя», — отметили в Минобороны Украины.

Германия пообещала Украине танки Leopard. ВСУ будет мало обещанных 14 экземпляров, так как нужно в десять раз больше, цитирует деловое издание «Взгляд» замглавы МИД Украины Андрея Мельника. Также выразили готовность помочь и те страны, у которых есть в наличии немецкие танки. Первый Leopard уже отправила Канада.