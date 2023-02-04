Канада отправила на Украину первый танк Leopard 2

Канада отправила на помощь Украине первый танк Leopard 2. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в социальных сетях. «Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути. Канада поддерживает Украину непоколебимо», — написала Анита Ананд в соцсети Twitter. Ранее URA.RU рассказало, что Германия готовится поставить Украине танки Leopard 1 из законсервированных запасов. При этом, европейские партнеры Германии не хотят возлагать на себя ответственность за помощь Украине. Для российских военных уже выпустили инструкции, с указанием наиболее уязвимых мест иностранных танков и советами для их эффективного поражения.