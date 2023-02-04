04 февраля 2023

Канада отправила на Украину первый танк Leopard 2

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила об отправке на Украину танка Leopard 2 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канада отправила на помощь Украине первый танк Leopard 2. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в социальных сетях.

«Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути. Канада поддерживает Украину непоколебимо», — написала Анита Ананд в соцсети Twitter.

Ранее URA.RU рассказало, что Германия готовится поставить Украине танки Leopard 1 из законсервированных запасов. При этом, европейские партнеры Германии не хотят возлагать на себя ответственность за помощь Украине. Для российских военных уже выпустили инструкции, с указанием наиболее уязвимых мест иностранных танков и советами для их эффективного поражения.

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Канада отправила на помощь Украине первый танк Leopard 2. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в социальных сетях. «Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути. Канада поддерживает Украину непоколебимо», — написала Анита Ананд в соцсети Twitter. Ранее URA.RU рассказало, что Германия готовится поставить Украине танки Leopard 1 из законсервированных запасов. При этом, европейские партнеры Германии не хотят возлагать на себя ответственность за помощь Украине. Для российских военных уже выпустили инструкции, с указанием наиболее уязвимых мест иностранных танков и советами для их эффективного поражения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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