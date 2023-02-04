Площадь пожара составила 200 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Плавильщиков вечером 5 февраля загорелись два жилых дома. В МЧС по Свердловской области рассказали URA.RU, что погибших нет, а площадь пожара составила 200 квадратных метров.

«По Плавильщиков загорелись два неэксплуатируемых частных жилых дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, информации о пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС локализовали пожар в 19:46, а через 13 минут ликвидировали открытое горение. В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.