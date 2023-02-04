04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Екатеринбурге вспыхнули два жилых дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Площадь пожара составила 200 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге на улице Плавильщиков вечером 5 февраля загорелись два жилых дома. В МЧС по Свердловской области рассказали URA.RU, что погибших нет, а площадь пожара составила 200 квадратных метров.

«По Плавильщиков загорелись два неэксплуатируемых частных жилых дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, информации о пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС локализовали пожар в 19:46, а через 13 минут ликвидировали открытое горение. В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.

В МЧС сообщили, что пострадавших нет
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Плавильщиков вечером 5 февраля загорелись два жилых дома. В МЧС по Свердловской области рассказали URA.RU, что погибших нет, а площадь пожара составила 200 квадратных метров. «По Плавильщиков загорелись два неэксплуатируемых частных жилых дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, информации о пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Сотрудники МЧС локализовали пожар в 19:46, а через 13 минут ликвидировали открытое горение. В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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