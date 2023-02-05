Белгородский губернатор: над регионом сбиты две ракеты ВСУ

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты ВСУ. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Валуйском городском округе системой ПВО было сбито две ракеты. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал Гладков в своем
Украинская армия атакует Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также другие приграничные регионы РФ из-за спецоперации на Украине. 5 февраля ВСУ нанесли удар по селу в Курской области, никто не пострадал. Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил расселить некоторых жителей приграничных регионов из-за атак ВСУ, передает деловое издание «Взгляд».
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