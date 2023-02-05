Певица Любовь Успенская предложила людям, переживающим за Аллу Пугачеву, отправиться к ней в Израиль. Таким образом королева русского шансона дала понять, что ее не беспокоит судьба примадонны.
«Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают, пусть едут в гости и будут с ней [Пугачевой] рядом. А за что переживать? Чего переживать? Она переживает?», — ответила Успенская на вопрос журналиста Пятого канала. Она отметила, что вообще не думает о том, когда Пугачева может вернуться в страну.
Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Однако в декабре стало известно, что ее вместе с супругом, пародистом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) могут лишить израильского гражданства из-за смены вероисповедания звездной пары. Ранее Пугачева выступала с осуждением спецоперации РФ на Украине.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.