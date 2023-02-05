Успенская послала «переживающих за Пугачеву» к ней в Израиль. Видео

06 февраля 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Любовь Успенская отправила людей, переживающих за Аллу Пугачеву, в Израиль Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Певица Любовь Успенская предложила людям, переживающим за Аллу Пугачеву, отправиться к ней в Израиль. Таким образом королева русского шансона дала понять, что ее не беспокоит судьба примадонны. «Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают, пусть едут в гости и будут с ней [Пугачевой] рядом. А за что переживать? Чего переживать? Она переживает?», — ответила Успенская на вопрос журналиста Пятого канала. Она отметила, что вообще не думает о том, когда Пугачева может вернуться в страну. Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Однако в декабре стало известно, что ее вместе с супругом, пародистом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) могут лишить израильского гражданства из-за смены вероисповедания звездной пары. Ранее Пугачева выступала с осуждением спецоперации РФ на Украине.

Певица Любовь Успенская предложила людям, переживающим за Аллу Пугачеву, отправиться к ней в Израиль. Таким образом королева русского шансона дала понять, что ее не беспокоит судьба примадонны. «Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают, пусть едут в гости и будут с ней [Пугачевой] рядом. А за что переживать? Чего переживать? Она переживает?», — ответила Успенская на вопрос журналиста Пятого канала. Она отметила, что вообще не думает о том, когда Пугачева может вернуться в страну. Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Однако в декабре стало известно, что ее вместе с супругом, пародистом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) могут лишить израильского гражданства из-за смены вероисповедания звездной пары. Ранее Пугачева выступала с осуждением спецоперации РФ на Украине.