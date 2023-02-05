05 февраля 2023

Успенская послала «переживающих за Пугачеву» к ней в Израиль. Видео

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Любовь Успенская отправила людей, переживающих за Аллу Пугачеву, в Израиль Фото:

Певица Любовь Успенская предложила людям, переживающим за Аллу Пугачеву, отправиться к ней в Израиль. Таким образом королева русского шансона дала понять, что ее не беспокоит судьба примадонны.

«Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают, пусть едут в гости и будут с ней [Пугачевой] рядом. А за что переживать? Чего переживать? Она переживает?», — ответила Успенская на вопрос журналиста Пятого канала. Она отметила, что вообще не думает о том, когда Пугачева может вернуться в страну.

Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Однако в декабре стало известно, что ее вместе с супругом, пародистом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) могут лишить израильского гражданства из-за смены вероисповедания звездной пары. Ранее Пугачева выступала с осуждением спецоперации РФ на Украине.

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Певица Любовь Успенская предложила людям, переживающим за Аллу Пугачеву, отправиться к ней в Израиль. Таким образом королева русского шансона дала понять, что ее не беспокоит судьба примадонны. «Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают, пусть едут в гости и будут с ней [Пугачевой] рядом. А за что переживать? Чего переживать? Она переживает?», — ответила Успенская на вопрос журналиста Пятого канала. Она отметила, что вообще не думает о том, когда Пугачева может вернуться в страну. Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Однако в декабре стало известно, что ее вместе с супругом, пародистом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) могут лишить израильского гражданства из-за смены вероисповедания звездной пары. Ранее Пугачева выступала с осуждением спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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