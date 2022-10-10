Пугачева сообщила фанатам, что уехала из России в Израиль

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Пугачева выражает поддержку поклонникам, находясь в Израиле Фото:

Певица Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Об этом она намекнула, выпустив пост у себя в соцсетях.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи», — написала певица в соцсетях. Также примадонна добавила, что молится о своих поклонниках и мире, находясь на «святой земле» [Израиль].

Ранее Алла Борисовна выступала с осуждением спецоперации на Украине. Позже она попросила признать ее иноагентом.

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Певица Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Об этом она намекнула, выпустив пост у себя в соцсетях. «Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи», — написала певица в соцсетях. Также примадонна добавила, что молится о своих поклонниках и мире, находясь на «святой земле» [Израиль]. Ранее Алла Борисовна выступала с осуждением спецоперации на Украине. Позже она попросила признать ее иноагентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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