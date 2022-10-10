Пугачева сообщила фанатам, что уехала из России в Израиль

Пугачева выражает поддержку поклонникам, находясь в Израиле
Певица Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Об этом она намекнула, выпустив пост у себя в соцсетях.
«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи», — написала певица в соцсетях. Также примадонна добавила, что молится о своих поклонниках и мире, находясь на «святой земле» [Израиль].
Ранее Алла Борисовна выступала с осуждением спецоперации на Украине. Позже она попросила признать ее иноагентом.
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