Пугачева сообщила фанатам, что уехала из России в Израиль

10 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Пугачева выражает поддержку поклонникам, находясь в Израиле Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Певица Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Об этом она намекнула, выпустив пост у себя в соцсетях. «Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи», — написала певица в соцсетях. Также примадонна добавила, что молится о своих поклонниках и мире, находясь на «святой земле» [Израиль]. Ранее Алла Борисовна выступала с осуждением спецоперации на Украине. Позже она попросила признать ее иноагентом.

Певица Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Об этом она намекнула, выпустив пост у себя в соцсетях. «Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи», — написала певица в соцсетях. Также примадонна добавила, что молится о своих поклонниках и мире, находясь на «святой земле» [Израиль]. Ранее Алла Борисовна выступала с осуждением спецоперации на Украине. Позже она попросила признать ее иноагентом.