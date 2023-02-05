05 февраля 2023
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03 февраля 2023

Тюменец засветился на федеральном канале в программе у Малахова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Птица исполнил собственную песню «Летят года» Фото:

Житель Новоандреевки Тюменской области Владимир Птица (Перепелкин) выступил на передаче телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души». Программа вышла в эфир 5 февраля на телеканале «Россия 1». В пресс-службе администрации Сладковского района сообщили, что жители с нетерпением ждали дату выхода передачи.

«Весть о том, что Владимир был приглашен для участия в телевизионной программе „Песни от всей души“ облетела Сладковский район мгновенно. <…> Все жители с нетерпением ждали заветную дату выхода передачи», — пишет пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Птица выступил с собственной песней «Летят года». Владимир еще 31 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте» анонсировал выступление на передаче у Андрея Малахова.

Андрей Малахов запустил развлекательное шоу «Песни от всей души» 27 марта 2022 года. Проект объединяет музыкальный и разговорный форматы. В каждом выпуске шоумен общается с гостями студии, которые затем демонстрируют любовь к песням и танцам.

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Житель Новоандреевки Тюменской области Владимир Птица (Перепелкин) выступил на передаче телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души». Программа вышла в эфир 5 февраля на телеканале «Россия 1». В пресс-службе администрации Сладковского района сообщили, что жители с нетерпением ждали дату выхода передачи. «Весть о том, что Владимир был приглашен для участия в телевизионной программе „Песни от всей души“ облетела Сладковский район мгновенно. <…> Все жители с нетерпением ждали заветную дату выхода передачи», — пишет пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте». Владимир Птица выступил с собственной песней «Летят года». Владимир еще 31 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте» анонсировал выступление на передаче у Андрея Малахова. Андрей Малахов запустил развлекательное шоу «Песни от всей души» 27 марта 2022 года. Проект объединяет музыкальный и разговорный форматы. В каждом выпуске шоумен общается с гостями студии, которые затем демонстрируют любовь к песням и танцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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