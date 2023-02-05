05 февраля 2023

Боец ЧВК «Вагнер» доложил о взятии Бахмута в тактическое окружение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, блиндаж, окоп, наемник, stock
ЧВК «Вагнер» оказывает давление на ВСУ в Бахмуте по всем направлениям, сообщил один из бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» держат Бахмут (Артемовск) в тактическом окружении, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывается по всем направлениям. Информацией поделился один из бойцов ЧВК «Вагнер».

«Если не в оперативном, то мы 100% держим их (ВСУ в Бахмуте — прим. URA.RU) в тактическом окружении. С трех сторон давим. Сближаемся максимально быстро, потому что главный наш козырь — это штурмовой бой», — рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер» корреспонденту «Известий».

Военный корреспондент URA.RU объяснил значение Бахмута в конфликте. Согласно его заявлению, взятие данного пункта откроет для российских солдат путь к рубежам ВСУ в Краматорске и Славянске. Контроль над этими населенными пунктами значительно усилит положение сил РФ в регионе. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, что бои в Бахмуте идут ожесточенные. Согласно его сообщению, отступление ВСУ на данный момент не наблюдается, слова приводит RT.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» держат Бахмут (Артемовск) в тактическом окружении, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывается по всем направлениям. Информацией поделился один из бойцов ЧВК «Вагнер». «Если не в оперативном, то мы 100% держим их (ВСУ в Бахмуте — прим. URA.RU) в тактическом окружении. С трех сторон давим. Сближаемся максимально быстро, потому что главный наш козырь — это штурмовой бой», — рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер» корреспонденту «Известий». Военный корреспондент URA.RU объяснил значение Бахмута в конфликте. Согласно его заявлению, взятие данного пункта откроет для российских солдат путь к рубежам ВСУ в Краматорске и Славянске. Контроль над этими населенными пунктами значительно усилит положение сил РФ в регионе. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, что бои в Бахмуте идут ожесточенные. Согласно его сообщению, отступление ВСУ на данный момент не наблюдается, слова приводит RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...