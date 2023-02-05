Боец ЧВК «Вагнер» доложил о взятии Бахмута в тактическое окружение

Солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» держат Бахмут (Артемовск) в тактическом окружении, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывается по всем направлениям. Информацией поделился один из бойцов ЧВК «Вагнер».
«Если не в оперативном, то мы 100% держим их (ВСУ в Бахмуте — прим. URA.RU) в тактическом окружении. С трех сторон давим. Сближаемся максимально быстро, потому что главный наш козырь — это штурмовой бой», — рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер» корреспонденту «Известий».
Военный корреспондент URA.RU объяснил значение Бахмута в конфликте. Согласно его заявлению, взятие данного пункта откроет для российских солдат путь к рубежам ВСУ в Краматорске и Славянске. Контроль над этими населенными пунктами значительно усилит положение сил РФ в регионе. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, что бои в Бахмуте идут ожесточенные. Согласно его сообщению, отступление ВСУ на данный момент не наблюдается, слова приводит RT.
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Солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» держат Бахмут (Артемовск) в тактическом окружении, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывается по всем направлениям. Информацией поделился один из бойцов ЧВК «Вагнер». «Если не в оперативном, то мы 100% держим их (ВСУ в Бахмуте — прим. URA.RU) в тактическом окружении. С трех сторон давим. Сближаемся максимально быстро, потому что главный наш козырь — это штурмовой бой», — рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер» корреспонденту «Известий». Военный корреспондент URA.RU объяснил значение Бахмута в конфликте. Согласно его заявлению, взятие данного пункта откроет для российских солдат путь к рубежам ВСУ в Краматорске и Славянске. Контроль над этими населенными пунктами значительно усилит положение сил РФ в регионе. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, что бои в Бахмуте идут ожесточенные. Согласно его сообщению, отступление ВСУ на данный момент не наблюдается, слова приводит RT.