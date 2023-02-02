Военкор URA.RU разъяснил, почему Бахмут критически важен для ВС РФ

Военкор URA.RU: взятие Бахмута ВС России открывает доступ к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске

02 февраля 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Взятие Бахмута откроет доступ к наступлению на позиции ВСУ на западе, сообщил Евгений Линин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Бахмута армией России важно, потому что это открывает выход к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске, также это дает возможность выйти на линию Торец — Нью-Йорк (ДНР). Взятие этих точек позволит армии России получить значительное преимущество в регионе. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Краматорск, Славянск и Дружковка, с военной точки зрения — это цитадель на западном берегу реки Казенный Торец. Любая водная преграда становится линией обороны и ВСУ будет цепляться за населенные пункты на их берегах. Взятие Бахмута открывает выход ВС РФ к контролируемой ВСУ Славянско-Краматорской агломерации и с севера создает угрозу укрепрайону ВСУ по линии Торецк — Нью-Йорк, напротив Горловки», — рассказал Евгений Линин. На данный момент бойцы ЧВК «Вагнера» находятся в непосредственной близости от Часов Яра. Взятие этого города заблокирует подвоз ресурсов для ВСУ в Бахмуте, добавил Линин. Военный корреспондент также отметил, что ВСУ не смогли взять в Донбассе ни одного обороняемого пункта. На фоне этого армия России постепенно выбивает позиции ВСУ и двигается на запад. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. На данный момент ВС России не владеет всей территорией Донбасса, которая присоединилась к России в результате референдума. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его отряд взял под контроль город Соледар, сообщает RT. Этот город находится севернее Бахмута. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взятие Бахмута армией России важно, потому что это открывает выход к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске, также это дает возможность выйти на линию Торец — Нью-Йорк (ДНР). Взятие этих точек позволит армии России получить значительное преимущество в регионе. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Краматорск, Славянск и Дружковка, с военной точки зрения — это цитадель на западном берегу реки Казенный Торец. Любая водная преграда становится линией обороны и ВСУ будет цепляться за населенные пункты на их берегах. Взятие Бахмута открывает выход ВС РФ к контролируемой ВСУ Славянско-Краматорской агломерации и с севера создает угрозу укрепрайону ВСУ по линии Торецк — Нью-Йорк, напротив Горловки», — рассказал Евгений Линин. На данный момент бойцы ЧВК «Вагнера» находятся в непосредственной близости от Часов Яра. Взятие этого города заблокирует подвоз ресурсов для ВСУ в Бахмуте, добавил Линин. Военный корреспондент также отметил, что ВСУ не смогли взять в Донбассе ни одного обороняемого пункта. На фоне этого армия России постепенно выбивает позиции ВСУ и двигается на запад. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. На данный момент ВС России не владеет всей территорией Донбасса, которая присоединилась к России в результате референдума. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его отряд взял под контроль город Соледар, сообщает RT. Этот город находится севернее Бахмута.