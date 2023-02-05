Сенатор Пушков объявил о важной победе России над Западом

Сенатор Пушков: Россия победила в информационной войне с США

06 февраля 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Западные сами СМИ покинули Россию, отмечает Алексей Пушков Фото: duma.gov.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия победила во внутренней информационной войне с Западом. СМИ, которые не поддерживают позицию Кремля относительно мировых кризисов, в том числе и на Украине, в России объявлены иноагентами и имеют ограничения для работы. Об этом заявил Член Совета Федерации Алексей Пушков. «Так вот, сейчас информационная война с Западом внутри России нами выиграна. Западные СМИ в нашей стране дискредитированы. Причем сделали это не наши пропагандисты, западные СМИ сделали это сами — начиная с освещения войны в Югославии в конце 90-х годов ХХ века до украинского кризиса», — заверил Пушков в разговоре с « Парламентской газетой ». Он отмечает, что западные СМИ освещают другую позицию относительно конфликта на Украине. По его словам, они отрицают существования неонацистских настроений и организаций в регионе. Сенатор отметил, что важным элементом любой военной кампании выступает внутренний фронт. Он сравнивает войну США во Вьетнаме с действиями армии России на Украине, отмечая, что в Америке вторжение не поддержало общество. Из-за этого старна проиграла в конфликте. Закон об иноагентах действует в россии с 2014 года. Под него могут попасть компании и физлица, которые получают деньги с Запада. В их число входит и монетизация на YouTube, из-за которой, в частности, журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) попал под закон. После начала специальной военной операции на Украине количество иноагентов в России резко возросло. К 1 декабря их число составило 493 единицы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия победила во внутренней информационной войне с Западом. СМИ, которые не поддерживают позицию Кремля относительно мировых кризисов, в том числе и на Украине, в России объявлены иноагентами и имеют ограничения для работы. Об этом заявил Член Совета Федерации Алексей Пушков. «Так вот, сейчас информационная война с Западом внутри России нами выиграна. Западные СМИ в нашей стране дискредитированы. Причем сделали это не наши пропагандисты, западные СМИ сделали это сами — начиная с освещения войны в Югославии в конце 90-х годов ХХ века до украинского кризиса», — заверил Пушков в разговоре с «Парламентской газетой». Он отмечает, что западные СМИ освещают другую позицию относительно конфликта на Украине. По его словам, они отрицают существования неонацистских настроений и организаций в регионе. Сенатор отметил, что важным элементом любой военной кампании выступает внутренний фронт. Он сравнивает войну США во Вьетнаме с действиями армии России на Украине, отмечая, что в Америке вторжение не поддержало общество. Из-за этого старна проиграла в конфликте. Закон об иноагентах действует в россии с 2014 года. Под него могут попасть компании и физлица, которые получают деньги с Запада. В их число входит и монетизация на YouTube, из-за которой, в частности, журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) попал под закон. После начала специальной военной операции на Украине количество иноагентов в России резко возросло. К 1 декабря их число составило 493 единицы.