Военный эксперт указал на оружие, которое поможет взять Бахмут

Военный эксперт Болтенков: успехи ВС России на Украине связаны с работой артиллерии

06 февраля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Оборона Бахмута «шатается» из-за действий артиллерии, заявил Дмитрий Болтенков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успешное продвижение ВС РФ на запад Украины, в том числе и на бахмутском направлении, связано с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков. «У наших артиллеристов все лучше получается изолировать район боевых действий. Оборона Артемовска [Бахмута] шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнем», — рассказал Дмитрий Болтенков в диалоге с газетой «Известия». Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Сейчас самые активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. 1 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что ВС России начали окружать город в кольцо. Основной задачей российской армии на этом этапе является перекрытие поставок помощи ВСУ в Бахмут. Этим мнением поделился украинский военнослужащий Евгений Кожирнов, его слова приводит RT.

Успешное продвижение ВС РФ на запад Украины, в том числе и на бахмутском направлении, связано с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков. «У наших артиллеристов все лучше получается изолировать район боевых действий. Оборона Артемовска [Бахмута] шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнем», — рассказал Дмитрий Болтенков в диалоге с газетой «Известия». Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Сейчас самые активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. 1 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что ВС России начали окружать город в кольцо. Основной задачей российской армии на этом этапе является перекрытие поставок помощи ВСУ в Бахмут. Этим мнением поделился украинский военнослужащий Евгений Кожирнов, его слова приводит RT.