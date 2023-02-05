05 февраля 2023

Военный эксперт указал на оружие, которое поможет взять Бахмут

Военный эксперт Болтенков: успехи ВС России на Украине связаны с работой артиллерии
© Служба новостей «URA.RU»
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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Оборона Бахмута «шатается» из-за действий артиллерии, заявил Дмитрий Болтенков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Успешное продвижение ВС РФ на запад Украины, в том числе и на бахмутском направлении, связано с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«У наших артиллеристов все лучше получается изолировать район боевых действий. Оборона Артемовска [Бахмута] шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнем», — рассказал Дмитрий Болтенков в диалоге с газетой «Известия».

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Сейчас самые активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. 1 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что ВС России начали окружать город в кольцо. Основной задачей российской армии на этом этапе является перекрытие поставок помощи ВСУ в Бахмут. Этим мнением поделился украинский военнослужащий Евгений Кожирнов, его слова приводит RT.

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Успешное продвижение ВС РФ на запад Украины, в том числе и на бахмутском направлении, связано с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков. «У наших артиллеристов все лучше получается изолировать район боевых действий. Оборона Артемовска [Бахмута] шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнем», — рассказал Дмитрий Болтенков в диалоге с газетой «Известия». Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Сейчас самые активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. 1 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что ВС России начали окружать город в кольцо. Основной задачей российской армии на этом этапе является перекрытие поставок помощи ВСУ в Бахмут. Этим мнением поделился украинский военнослужащий Евгений Кожирнов, его слова приводит RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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