Власти ЯНАО назначили начальника Управления по физической культуре и спорту

Власти ЯНАО назначили на должность начальника Управления по физической культуре и спорту департамента соцполитики администрации города Новый Уренгой Максима Белова. Об этом сообщили в telegram-канале «Нур.Официально».
«Максим Белов назначен на должность начальника Управления по физической культуре и спорту департамента социальной политики администрации города. <…> Назначен на должность из кадрового резерва муниципального образования город Новый Уренгой», — сообщается в telegram-канале.
Отмечается, что последнее место работы Белова — департамент по физической культуре и спорту ЯНАО. Имеет опыт работы тренером, мастер спорта по биатлону. Женат, есть ребенок.
Ранее сообщалось, что Стас Чернавских назначен на должность заместителя главы администрации города Новый Уренгой. Он отвечает за культуру, молодежную политику, физическую культуру и спорт.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.