В мэрию Нового Уренгоя назначен управленец из правительства ЯНАО

11 октября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Чиновник 13 лет проработал в департаменте культуры ЯНАО (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских назначили заместителем мэра в Новом Уренгое. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «Стас Александрович Чернавских назначен на должность заместителя главы администрации города Новый Уренгой. Вопросы его ведения — культура, молодежная политика, физическая культура и спорт», — говорится в сообщении. Чиновник 13 лет проработал в департаменте культуры ЯНАО. Ранее сообщалось, что замглавы по соцвопросам в мэрии Нового Уренгоя лишится части своих полномочий. А губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возьмет под контроль назначения в этом муниципалитете.

Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских назначили заместителем мэра в Новом Уренгое. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «Стас Александрович Чернавских назначен на должность заместителя главы администрации города Новый Уренгой. Вопросы его ведения — культура, молодежная политика, физическая культура и спорт», — говорится в сообщении. Чиновник 13 лет проработал в департаменте культуры ЯНАО. Ранее сообщалось, что замглавы по соцвопросам в мэрии Нового Уренгоя лишится части своих полномочий. А губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возьмет под контроль назначения в этом муниципалитете.