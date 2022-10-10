10 октября 2022

В мэрию Нового Уренгоя назначен управленец из правительства ЯНАО

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Чиновник 13 лет проработал в департаменте культуры ЯНАО (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских назначили заместителем мэра в Новом Уренгое. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города.

«Стас Александрович Чернавских назначен на должность заместителя главы администрации города Новый Уренгой. Вопросы его ведения — культура, молодежная политика, физическая культура и спорт», — говорится в сообщении.

Чиновник 13 лет проработал в департаменте культуры ЯНАО. Ранее сообщалось, что замглавы по соцвопросам в мэрии Нового Уренгоя лишится части своих полномочий. А губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возьмет под контроль назначения в этом муниципалитете.

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Первого заместителя главы департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских назначили заместителем мэра в Новом Уренгое. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «Стас Александрович Чернавских назначен на должность заместителя главы администрации города Новый Уренгой. Вопросы его ведения — культура, молодежная политика, физическая культура и спорт», — говорится в сообщении. Чиновник 13 лет проработал в департаменте культуры ЯНАО. Ранее сообщалось, что замглавы по соцвопросам в мэрии Нового Уренгоя лишится части своих полномочий. А губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возьмет под контроль назначения в этом муниципалитете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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