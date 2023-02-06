Зеленский и Маск пообещали помощь Турции после землетрясений

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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Украина готова оказать всевозможную помощь Турции, заявил Владимир Зеленский Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Президент Украины Владимир Зеленский и основатель SpaceX Илон Маск выразили соболезнования Турции в связи с землетрясениями и выступили с готовностью оказать всевозможную помощь. Об этом Зеленский и Маск сообщили в социальных сетях.

«Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии», — написал Зеленский в соцсетях. Также президент Украины выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и всем пострадавшим в результате землетрясения. Предприниматель Илон Маск выступил с предложением отправить в Турцию терминалы Starlink для помощи в ликвидации последствий происшествия. Турецкие власти пока не дали одобрения на это предложение.

Накануне в Турции произошло самое мощное за последнее время землетрясение. По информации агентства Associated Press, известно о 195 погибших в Турции и Сирии. Посольство России в Анкаре сообщило об отсутствии среди пострадавших российских граждан, пишет RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подземные толчки ощущались также в столице Ирака Багдаде, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский и основатель SpaceX Илон Маск выразили соболезнования Турции в связи с землетрясениями и выступили с готовностью оказать всевозможную помощь. Об этом Зеленский и Маск сообщили в социальных сетях. «Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии», — написал Зеленский в соцсетях. Также президент Украины выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и всем пострадавшим в результате землетрясения. Предприниматель Илон Маск выступил с предложением отправить в Турцию терминалы Starlink для помощи в ликвидации последствий происшествия. Турецкие власти пока не дали одобрения на это предложение. Накануне в Турции произошло самое мощное за последнее время землетрясение. По информации агентства Associated Press, известно о 195 погибших в Турции и Сирии. Посольство России в Анкаре сообщило об отсутствии среди пострадавших российских граждан, пишет RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подземные толчки ощущались также в столице Ирака Багдаде, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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