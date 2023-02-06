Зеленский и Маск пообещали помощь Турции после землетрясений

06 февраля 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Украина готова оказать всевозможную помощь Турции, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Президент Украины Владимир Зеленский и основатель SpaceX Илон Маск выразили соболезнования Турции в связи с землетрясениями и выступили с готовностью оказать всевозможную помощь. Об этом Зеленский и Маск сообщили в социальных сетях. «Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии», — написал Зеленский в соцсетях. Также президент Украины выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и всем пострадавшим в результате землетрясения. Предприниматель Илон Маск выступил с предложением отправить в Турцию терминалы Starlink для помощи в ликвидации последствий происшествия. Турецкие власти пока не дали одобрения на это предложение. Накануне в Турции произошло самое мощное за последнее время землетрясение. По информации агентства Associated Press, известно о 195 погибших в Турции и Сирии. Посольство России в Анкаре сообщило об отсутствии среди пострадавших российских граждан, пишет RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подземные толчки ощущались также в столице Ирака Багдаде, передает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский и основатель SpaceX Илон Маск выразили соболезнования Турции в связи с землетрясениями и выступили с готовностью оказать всевозможную помощь. Об этом Зеленский и Маск сообщили в социальных сетях. «Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии», — написал Зеленский в соцсетях. Также президент Украины выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и всем пострадавшим в результате землетрясения. Предприниматель Илон Маск выступил с предложением отправить в Турцию терминалы Starlink для помощи в ликвидации последствий происшествия. Турецкие власти пока не дали одобрения на это предложение. Накануне в Турции произошло самое мощное за последнее время землетрясение. По информации агентства Associated Press, известно о 195 погибших в Турции и Сирии. Посольство России в Анкаре сообщило об отсутствии среди пострадавших российских граждан, пишет RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подземные толчки ощущались также в столице Ирака Багдаде, передает «Национальная служба новостей».