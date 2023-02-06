AP: при землетрясениях в Турции погибло почти 200 человек

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Снос здания Дом Еды. Тюмень, снос здания, снос дома
После землетрясения в Турции есть сотни пострадавших, среди которых 195 человек погибло, пишет AP Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 7,8 балла, признанным крупнейшим за последние годы в регионе, в Турции и Сирии погибло 195 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«По меньшей мере 195 человек погибли в обеих странах, сотни получили ранения, и ожидается, что число жертв возрастет», — сообщается в материале агентства. Отмечается, что 11 погибших зафиксировано в сирийском городе Атме. По информации сирийских СМИ, общее число погибших в Сирии — 99 человек. Также в результате происшествия пострадали 334 сирийских гражданина.

Ранее стало известно, что мощные подземные толчки были зафиксированы в 05:17 по московскому времени. Эпицентр землетрясения обозначен в районе турецкого города Пазарджик.

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В результате землетрясения магнитудой 7,8 балла, признанным крупнейшим за последние годы в регионе, в Турции и Сирии погибло 195 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press. «По меньшей мере 195 человек погибли в обеих странах, сотни получили ранения, и ожидается, что число жертв возрастет», — сообщается в материале агентства. Отмечается, что 11 погибших зафиксировано в сирийском городе Атме. По информации сирийских СМИ, общее число погибших в Сирии — 99 человек. Также в результате происшествия пострадали 334 сирийских гражданина. Ранее стало известно, что мощные подземные толчки были зафиксированы в 05:17 по московскому времени. Эпицентр землетрясения обозначен в районе турецкого города Пазарджик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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