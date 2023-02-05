Омбудсмен в ЯНАО Анатолий Сак вышел на пенсию
Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак вышел на пенсию. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного Законодательного Собрания.
«Досрочно прекратить полномочия Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Сака Анатолия Ивановича 06 февраля 2023 года в связи с выходом на пенсию», — сообщается на сайте ведомства. Постановление вступило в силу со дня его подписания.
Ранее источники URA.RU сообщали, что Уполномоченный по правам человека Анатолий Сак планирует освободить должность и уйти на пенсию. Тогда информацию источника подтвердить или опровергнуть не удалось.
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