Омбудсмена ЯНАО отправили на пенсию. Инсайд URA.RU подтвердился

06 февраля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Омбудсмен в ЯНАО Анатолий Сак вышел на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак вышел на пенсию. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного Законодательного Собрания. «Досрочно прекратить полномочия Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Сака Анатолия Ивановича 06 февраля 2023 года в связи с выходом на пенсию», — сообщается на сайте ведомства. Постановление вступило в силу со дня его подписания. Ранее источники URA.RU сообщали, что Уполномоченный по правам человека Анатолий Сак планирует освободить должность и уйти на пенсию. Тогда информацию источника подтвердить или опровергнуть не удалось.

Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак вышел на пенсию. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного Законодательного Собрания. «Досрочно прекратить полномочия Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Сака Анатолия Ивановича 06 февраля 2023 года в связи с выходом на пенсию», — сообщается на сайте ведомства. Постановление вступило в силу со дня его подписания. Ранее источники URA.RU сообщали, что Уполномоченный по правам человека Анатолий Сак планирует освободить должность и уйти на пенсию. Тогда информацию источника подтвердить или опровергнуть не удалось.