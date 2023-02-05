05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Омбудсмена ЯНАО отправили на пенсию. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, сак анатолий
Омбудсмен в ЯНАО Анатолий Сак вышел на пенсию Фото:

Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак вышел на пенсию. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного Законодательного Собрания.

«Досрочно прекратить полномочия Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Сака Анатолия Ивановича 06 февраля 2023 года в связи с выходом на пенсию», — сообщается на сайте ведомства. Постановление вступило в силу со дня его подписания.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Уполномоченный по правам человека Анатолий Сак планирует освободить должность и уйти на пенсию. Тогда информацию источника подтвердить или опровергнуть не удалось.

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Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак вышел на пенсию. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного Законодательного Собрания. «Досрочно прекратить полномочия Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Сака Анатолия Ивановича 06 февраля 2023 года в связи с выходом на пенсию», — сообщается на сайте ведомства. Постановление вступило в силу со дня его подписания. Ранее источники URA.RU сообщали, что Уполномоченный по правам человека Анатолий Сак планирует освободить должность и уйти на пенсию. Тогда информацию источника подтвердить или опровергнуть не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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