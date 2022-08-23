Омбудсмен ЯНАО планирует покинуть пост

Анатолий Сак занимает свой пост с 2013 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уполномоченный по права человека в ЯНАО Анатолий Сак планирует в скором времени освободить должность и выйти на пенсию. Как сообщил URA.RU источник в политтусовке региона, омбудсмен якобы уже несколько раз упоминал в разговорах свою возможную отставку.

«Сак собирается уходить на пенсию, освобождая ключевую позицию среди ямальских омбудсменов. Во всяком случае, разговоры об этом он заводил уже несколько раз с разными людьми. Насколько серьезны его намерения, судить сложно, однако реально такая возможность есть — и по возрасту, и по стажу», — сообщил собеседник агентства.

Подтвердить или опровергнуть информацию инсайдера у самого Анатолия Сака не удалось. В приемной омбудсмена на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале освободилась должность бизнес-омбудсмена Вадима Елизарова. Он неожиданно для властей региона и коллег он перешел на должность заместителя руководителя аппарата правительства в ДНР. В качестве одного из возможных кандидатов на его должность называют главу управления делами правительства ЯНАО Сергея Дузинкевича.