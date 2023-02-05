05 февраля 2023
04 февраля 2023

В Екатеринбурге в жестком ДТП пострадали дети и мужчина. Фото

В Екатеринбурге, на Сибирском тракте, в ДТП двух иномарок пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП такси Челябинск, дтп
В результате ДТП двух иномарок пострадали три человека Фото:

Утром в Екатеринбурге, по улице Сибирский тракт 26, в ходе ДТП двух иномарок BMW и Subaru пострадали две несовершеннолетние девочки и один мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУМВД по Екатеринбургу.

«Водитель Subaru Forester, двигаясь по улице Сибирский тракт при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество автомобилю BMW Х5, который двигался со встречного направления прямо. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля „BMW Х5“ 8-летняя и 13—летняя девочки, также 45-летний водитель Subaru получил различные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

За рулем BMW Х5 находилась 38-летняя мать девочек со стажем вождения 11 лет. Со слов женщины, дочери были пристегнуты штатными ремнями безопасности.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится дознание.

В Екатеринбурге в ДТП двух иномарок пострадали дети и мужчина
Фото:
В Екатеринбурге на Сибирском тракте в ДТП двух иномарок BMW и Subaru пострадали дети и мужчина
Фото:

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Утром в Екатеринбурге, по улице Сибирский тракт 26, в ходе ДТП двух иномарок BMW и Subaru пострадали две несовершеннолетние девочки и один мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУМВД по Екатеринбургу. «Водитель Subaru Forester, двигаясь по улице Сибирский тракт при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество автомобилю BMW Х5, который двигался со встречного направления прямо. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля „BMW Х5“ 8-летняя и 13—летняя девочки, также 45-летний водитель Subaru получил различные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу», — сказано в сообщении. За рулем BMW Х5 находилась 38-летняя мать девочек со стажем вождения 11 лет. Со слов женщины, дочери были пристегнуты штатными ремнями безопасности. На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится дознание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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