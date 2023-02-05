Под Екатеринбургом, в палатке, обнаружили мертвого рыбака

В Заречном в палатке, расположенной на льду Белоярского водохранилища, обнаружили мертвого рыбака

06 февраля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Одна из версий гибели рыбака является отравление угарным газом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Заречном (Свердловская область) в палатке, расположенной на льду Белоярского водохранилища, обнаружили мертвого рыбака. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области. «Мужчина и его знакомый заночевали в двух палатках на Белоярском водоеме. Палатка погибшего отапливалась посредством газового оборудования. Из-за этого одной из версий гибели рыбака является отравление угарным газом. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий», — говорится в сообщении старшего помощника руководителя СК по региону Александра Шульги. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, любители рыбалки прибыли на акваторию водоема в субботу, четвертого февраля. «Вечером супруга погибшего не дозвонилась до главы семьи. Она позвонила товарищу мужа, тот проверил. Выяснилось, что Кирилл (так зовут погибшего), просто крепко спал. Рано утром пятого февраля жена вновь стала звонить мужу, но тот опять не брал трубку. Когда друг заглянул в палатку, выяснилось, что мужчина уже не подает признаков жизни, а внутри палатки сильно пахнет продуктами горения газа. У погибшего остался несовершеннолетний ребенок», — добавил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Заречном (Свердловская область) в палатке, расположенной на льду Белоярского водохранилища, обнаружили мертвого рыбака. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области. «Мужчина и его знакомый заночевали в двух палатках на Белоярском водоеме. Палатка погибшего отапливалась посредством газового оборудования. Из-за этого одной из версий гибели рыбака является отравление угарным газом. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий», — говорится в сообщении старшего помощника руководителя СК по региону Александра Шульги. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, любители рыбалки прибыли на акваторию водоема в субботу, четвертого февраля. «Вечером супруга погибшего не дозвонилась до главы семьи. Она позвонила товарищу мужа, тот проверил. Выяснилось, что Кирилл (так зовут погибшего), просто крепко спал. Рано утром пятого февраля жена вновь стала звонить мужу, но тот опять не брал трубку. Когда друг заглянул в палатку, выяснилось, что мужчина уже не подает признаков жизни, а внутри палатки сильно пахнет продуктами горения газа. У погибшего остался несовершеннолетний ребенок», — добавил полковник Горелых.