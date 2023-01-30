В ХМАО начались проблемы с выдачей загранпаспортов

В ХМАО из-за отсутствия бланков Гознака возникли проблемы с выдачей загранпаспортов

31 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО не могут получить загранпаспорт нового образца из-за проблем с бланками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО из-за проблем с поставкой новых бланков жители не могут подать заявление на получение загранпаспорта нового образца. Поставщиком бланков является российское предприятие Гознак. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Проблема связана с организацией, которая печатает эти бланки — Гознак. В чем там проблема, мы конкретно не знаем. Сейчас жители могут подать заявление на загранпаспорт старого образца», — сказал источник. В пресс-службе Гознака отказались комментировать ситуацию, сославшись на полномочия МВД. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители смогут получить загранпаспорт нового образца в МФЦ, не посещая отделение МВД. Планировалось, что в регионе появятся криптобиокабины, которые будут самостоятельно считывать биометрическую информацию и перенаправлять ее в МВД.

В ХМАО из-за проблем с поставкой новых бланков жители не могут подать заявление на получение загранпаспорта нового образца. Поставщиком бланков является российское предприятие Гознак. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Проблема связана с организацией, которая печатает эти бланки — Гознак. В чем там проблема, мы конкретно не знаем. Сейчас жители могут подать заявление на загранпаспорт старого образца», — сказал источник. В пресс-службе Гознака отказались комментировать ситуацию, сославшись на полномочия МВД. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители смогут получить загранпаспорт нового образца в МФЦ, не посещая отделение МВД. Планировалось, что в регионе появятся криптобиокабины, которые будут самостоятельно считывать биометрическую информацию и перенаправлять ее в МВД.