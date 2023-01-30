30 января 2023

В ХМАО начались проблемы с выдачей загранпаспортов

В ХМАО из-за отсутствия бланков Гознака возникли проблемы с выдачей загранпаспортов
© Служба новостей «URA.RU»
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Криптобиокабина в МФЦ для оформления загранпаспорта. Екатеринбург, загранпаспорт, оформление документов, криптобиокабина, оформление загранпаспорта
Жители ХМАО не могут получить загранпаспорт нового образца из-за проблем с бланками Фото:

В ХМАО из-за проблем с поставкой новых бланков жители не могут подать заявление на получение загранпаспорта нового образца. Поставщиком бланков является российское предприятие Гознак. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Проблема связана с организацией, которая печатает эти бланки — Гознак. В чем там проблема, мы конкретно не знаем. Сейчас жители могут подать заявление на загранпаспорт старого образца», — сказал источник.

В пресс-службе Гознака отказались комментировать ситуацию, сославшись на полномочия МВД. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители смогут получить загранпаспорт нового образца в МФЦ, не посещая отделение МВД. Планировалось, что в регионе появятся криптобиокабины, которые будут самостоятельно считывать биометрическую информацию и перенаправлять ее в МВД.

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В ХМАО из-за проблем с поставкой новых бланков жители не могут подать заявление на получение загранпаспорта нового образца. Поставщиком бланков является российское предприятие Гознак. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Проблема связана с организацией, которая печатает эти бланки — Гознак. В чем там проблема, мы конкретно не знаем. Сейчас жители могут подать заявление на загранпаспорт старого образца», — сказал источник. В пресс-службе Гознака отказались комментировать ситуацию, сославшись на полномочия МВД. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители смогут получить загранпаспорт нового образца в МФЦ, не посещая отделение МВД. Планировалось, что в регионе появятся криптобиокабины, которые будут самостоятельно считывать биометрическую информацию и перенаправлять ее в МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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