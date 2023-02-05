Писатель Алексей Иванов представит новую книгу про мятеж в Ельцин Центре

Последний раз Иванов выпускал книгу в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Писатель Алексей Иванов готовится представить екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Презентация книги пройдет 16 февраля в Ельцин Центре. Информация с анонсом появилась в telegram-канале центра.

«16 февраля в Ельцин Центре писатель Алексей Иванов представит свою новую книгу „Бронепароходы“. Книга о людях, которые в самые сложные исторические периоды остаются верны себе», — указано в описании к презентации.

Новая книга уральского писателя посвящена событиям 1917 года, когда «войну вели и люди, и технологии, и капиталы». Иванов представит героев, которые будут искать пути решения проблем в сложные времена, а также маленького человека, растущего духовно подобно могучему пароходу. Последняя книга Иванова выходила в свет в 2021 году и носила название «Тени тевтонов».

Презентация пройдет в 19.00 в атриуме Ельцин Центра. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

В 2022 году продюсер уральского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева выпустила путеводители на основе произведений пермского автора. Книга носит название «Железный пояс», которая дает отсылку к «Золотому кольцу». В путеводителе есть отсылки к конкретным текстам Иванова и охватываются такие области, как Свердловская, Челябинская и Пермский край.