05 февраля 2023

Писатель Алексей Иванов представит новую книгу про мятеж в Ельцин Центре

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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым в Библиотеке имени В.П.Крапивина. Екатеринбург, иванов алексей
Последний раз Иванов выпускал книгу в 2021 году Фото:

Писатель Алексей Иванов готовится представить екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Презентация книги пройдет 16 февраля в Ельцин Центре. Информация с анонсом появилась в telegram-канале центра.

«16 февраля в Ельцин Центре писатель Алексей Иванов представит свою новую книгу „Бронепароходы“. Книга о людях, которые в самые сложные исторические периоды остаются верны себе», — указано в описании к презентации.

Новая книга уральского писателя посвящена событиям 1917 года, когда «войну вели и люди, и технологии, и капиталы». Иванов представит героев, которые будут искать пути решения проблем в сложные времена, а также маленького человека, растущего духовно подобно могучему пароходу. Последняя книга Иванова выходила в свет в 2021 году и носила название «Тени тевтонов».

Презентация пройдет в 19.00 в атриуме Ельцин Центра. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

В 2022 году продюсер уральского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева выпустила путеводители на основе произведений пермского автора. Книга носит название «Железный пояс», которая дает отсылку к «Золотому кольцу». В путеводителе есть отсылки к конкретным текстам Иванова и охватываются такие области, как Свердловская, Челябинская и Пермский край.

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Писатель Алексей Иванов готовится представить екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Презентация книги пройдет 16 февраля в Ельцин Центре. Информация с анонсом появилась в telegram-канале центра. «16 февраля в Ельцин Центре писатель Алексей Иванов представит свою новую книгу „Бронепароходы“. Книга о людях, которые в самые сложные исторические периоды остаются верны себе», — указано в описании к презентации. Новая книга уральского писателя посвящена событиям 1917 года, когда «войну вели и люди, и технологии, и капиталы». Иванов представит героев, которые будут искать пути решения проблем в сложные времена, а также маленького человека, растущего духовно подобно могучему пароходу. Последняя книга Иванова выходила в свет в 2021 году и носила название «Тени тевтонов». Презентация пройдет в 19.00 в атриуме Ельцин Центра. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. В 2022 году продюсер уральского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева выпустила путеводители на основе произведений пермского автора. Книга носит название «Железный пояс», которая дает отсылку к «Золотому кольцу». В путеводителе есть отсылки к конкретным текстам Иванова и охватываются такие области, как Свердловская, Челябинская и Пермский край.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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