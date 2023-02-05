05 февраля 2023
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03 февраля 2023

Заместителю губернатора ЯНАО грозит отставка. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновница, заседание, женские руки
Татьяна Бучкова 13 лет занимает пост замгубернатора Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

По итогам Года знаний, объявленного главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, ответственная за образование, культуру и социальную сферы замгубернатора Татьяна Бучкова может потерять пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Так как этот год Дмитрий Артюхов посвятил знаниям, то контроль за сферами образования, культуры и социальной защиты максимально усилился. То, что эти сферы очень болезненные в ЯНАО — ни для кого не секрет: в школах-интернатах гибнут дети, кадровые перестановки в культуре не приносят результатов и так далее. Эти направления в правительстве курирует замгубернатора Татьяна Бучкова, и скорее всего за ошибки своих подчиненных ей придется ответить лично. Говорят, что по итогам этого года произойдет отставка», — сообщил агентству инсайдер.

По информации источника из правительства, Татьяне Бучковой удастся сохранить должность, если она сможет установить порядок в проблемных сферах. «Бучкова с 2010 года занимает место замгубернатора и вряд ли ее просто освободят от должности. Возможно будет серьезный скандал, но до ротации не дойдет», — отметил инсайдер.

В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что не имеют информации об отставке Татьяны Бучковой. «Такой информации у нас нет», — ответили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в муниципалитетах ЯНАО сменились почти все руководители культуры за последние два года. По информации источников, данная реформа больших изменений не принесла, что сказалось на деятельности замгубернатора Татьяны Бучковой.

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По итогам Года знаний, объявленного главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, ответственная за образование, культуру и социальную сферы замгубернатора Татьяна Бучкова может потерять пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Так как этот год Дмитрий Артюхов посвятил знаниям, то контроль за сферами образования, культуры и социальной защиты максимально усилился. То, что эти сферы очень болезненные в ЯНАО — ни для кого не секрет: в школах-интернатах гибнут дети, кадровые перестановки в культуре не приносят результатов и так далее. Эти направления в правительстве курирует замгубернатора Татьяна Бучкова, и скорее всего за ошибки своих подчиненных ей придется ответить лично. Говорят, что по итогам этого года произойдет отставка», — сообщил агентству инсайдер. По информации источника из правительства, Татьяне Бучковой удастся сохранить должность, если она сможет установить порядок в проблемных сферах. «Бучкова с 2010 года занимает место замгубернатора и вряд ли ее просто освободят от должности. Возможно будет серьезный скандал, но до ротации не дойдет», — отметил инсайдер. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что не имеют информации об отставке Татьяны Бучковой. «Такой информации у нас нет», — ответили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в муниципалитетах ЯНАО сменились почти все руководители культуры за последние два года. По информации источников, данная реформа больших изменений не принесла, что сказалось на деятельности замгубернатора Татьяны Бучковой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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