25 января 2023
24 января 2023

Реформы замгубернатора ЯНАО в сфере культуры не принесли нужных результатов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
За последние два года в ЯНАО сменились почти все руководители культуры Фото:
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Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова провела реформу и сменила руководство почти во всех муниципальных управлениях культуры, но нужного результата это не принесло. Как сообщает URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, это может грозить чиновнице отставкой.

«Татьяна Бучкова за время своего нахождения в должности замглавы ЯНАО сменила почти всех руководителей в муниципальных управлениях культуры. Место сохранила только Любовь Ерохина в Пуровском районе, которая возглавляет ведомство с 2009 года. Говорят, что данная реформа по смене управленцев не принесла нужных результатов, а Бучкова даже может лишиться должности якобы за неэффективную работу», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель управления культуры сменился в Новом Уренгое. Там вместо Гульнары Мустафиной, проработавшей более 10 лет, поставили Елену Распопову из Тобольска. Также в Надыме место управленца заняла Варвара Полозова из Яр-Сале. При этом в Губкинском, Красноселькупском и Ямальском районах до сих пор не могут найти руководителей и их замов в управление культуры.

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Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова провела реформу и сменила руководство почти во всех муниципальных управлениях культуры, но нужного результата это не принесло. Как сообщает URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, это может грозить чиновнице отставкой. «Татьяна Бучкова за время своего нахождения в должности замглавы ЯНАО сменила почти всех руководителей в муниципальных управлениях культуры. Место сохранила только Любовь Ерохина в Пуровском районе, которая возглавляет ведомство с 2009 года. Говорят, что данная реформа по смене управленцев не принесла нужных результатов, а Бучкова даже может лишиться должности якобы за неэффективную работу», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель управления культуры сменился в Новом Уренгое. Там вместо Гульнары Мустафиной, проработавшей более 10 лет, поставили Елену Распопову из Тобольска. Также в Надыме место управленца заняла Варвара Полозова из Яр-Сале. При этом в Губкинском, Красноселькупском и Ямальском районах до сих пор не могут найти руководителей и их замов в управление культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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