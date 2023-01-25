За последние два года в ЯНАО сменились почти все руководители культуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова провела реформу и сменила руководство почти во всех муниципальных управлениях культуры, но нужного результата это не принесло. Как сообщает URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, это может грозить чиновнице отставкой.

«Татьяна Бучкова за время своего нахождения в должности замглавы ЯНАО сменила почти всех руководителей в муниципальных управлениях культуры. Место сохранила только Любовь Ерохина в Пуровском районе, которая возглавляет ведомство с 2009 года. Говорят, что данная реформа по смене управленцев не принесла нужных результатов, а Бучкова даже может лишиться должности якобы за неэффективную работу», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель управления культуры сменился в Новом Уренгое. Там вместо Гульнары Мустафиной, проработавшей более 10 лет, поставили Елену Распопову из Тобольска. Также в Надыме место управленца заняла Варвара Полозова из Яр-Сале. При этом в Губкинском, Красноселькупском и Ямальском районах до сих пор не могут найти руководителей и их замов в управление культуры.