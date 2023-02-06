В Кремле уточнили, чем готовы помочь Турции и Сирии после землетрясений

Песков: Россия готова помочь Турции в спасательных операциях

06 февраля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Российские спасательные службы обладают серьезным опытом по организации спасательных работ и Россия готова оказывать Турции всю необходимую помощь. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это все будет зависеть от потребности Турции. Она обладает своим крупным потенциалом по организации спасательных работ. Но пока еще нет точных данных по погибшим и разрушениям. У российских спасателей есть определенные технологии особенно в плане определения жизнеспособности строений после землетрясений. Если опыт наших спасателей пригодится, то главное и определяющее — это потребности турецкой стороны. Готовность на высшем политическом уровне обозначена, ждем сигналов от наших турецких и сирийских друзей», — заявил Песков.

Российские спасательные службы обладают серьезным опытом по организации спасательных работ и Россия готова оказывать Турции всю необходимую помощь. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это все будет зависеть от потребности Турции. Она обладает своим крупным потенциалом по организации спасательных работ. Но пока еще нет точных данных по погибшим и разрушениям. У российских спасателей есть определенные технологии особенно в плане определения жизнеспособности строений после землетрясений. Если опыт наших спасателей пригодится, то главное и определяющее — это потребности турецкой стороны. Готовность на высшем политическом уровне обозначена, ждем сигналов от наших турецких и сирийских друзей», — заявил Песков.