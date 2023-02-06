Генерал Гурулев: ядерное оружие РФ образумит всех

07 февраля 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Ракеты «Калибр» могут существенно образумить тех, кто собирается «полезть» на западную Украину, заявил Андрей Гурулев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские крылатые ракеты «Калибр», имеющие возможность нести ядерный заряд в 50 килотонн, могут образумить всех тех, кто строит планы расширить свое влияние на западную Украину. Такое мнение выразил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «На переходах наши „Калибры“, имеющие ядерный заряд по 50 килотонн, вполне способны образумить всех», — написал Гурулев в своем telegram-канале . Он добавил, что это относится к тем, кто рассчитывает расширить свое влияние на западную Украину. По его словам, ракеты «Калибр» специально предназначаются для таких вопросов, как моментальное уничтожение группировки войск, способное серьезно повлиять на ход боевых действий. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет готова применить все виды вооружения в случае угрозы безопасности Крыма от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российское руководство при принятии решения о применении какого-либо оружия будет основываться на принятых ранее доктринах, заключил Медведев.

Российские крылатые ракеты «Калибр», имеющие возможность нести ядерный заряд в 50 килотонн, могут образумить всех тех, кто строит планы расширить свое влияние на западную Украину. Такое мнение выразил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «На переходах наши „Калибры“, имеющие ядерный заряд по 50 килотонн, вполне способны образумить всех», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Он добавил, что это относится к тем, кто рассчитывает расширить свое влияние на западную Украину. По его словам, ракеты «Калибр» специально предназначаются для таких вопросов, как моментальное уничтожение группировки войск, способное серьезно повлиять на ход боевых действий. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет готова применить все виды вооружения в случае угрозы безопасности Крыма от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российское руководство при принятии решения о применении какого-либо оружия будет основываться на принятых ранее доктринах, заключил Медведев.