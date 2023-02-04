Медведев раскрыл судьбу Украины в случае нападения на Крым

Медведев: Украину будут ждать быстрые и жесткие удары в случае нападения на Крым

04 февраля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что РФ может применить любое оружие, в зависимости от характера угрозы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ответ Украине со стороны РФ будет быстрым и жестким в случае нападения ВСУ на Крым. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, российская сторона готова применять все виды вооружения, в зависимости от угрозы. «Могу вас заверить: ответ [Украине в случае атаки на Крым] будет быстрым, жестким и убедительным», — сказал Дмитрий Медведев в интервью с журналисткой Наданой Фридрихсон . Политик также заявил, что Россия готова применить все виды оружия, в соответствии с доктринами, включая Основы ядерного сдерживания. По его словам, все будет зависеть от характера угроз. Ранее в The New York Times написали, что Вашингтон взвешивает решение, касающееся предоставления Киеву возможности атаковать Крым, напоминает Pravda.Ru. Позже стало известно, что США позволили Украине самой принимать решения об атаке территорий РФ, передает Пятый канал. Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о передаче украинской стороне снарядов GLSDB с дальностью полета до 150 км. В ответ на это депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что атаки по полуострову американскими ракетами будут рассмотрены, как объявление войны России со стороны США.

Ответ Украине со стороны РФ будет быстрым и жестким в случае нападения ВСУ на Крым. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, российская сторона готова применять все виды вооружения, в зависимости от угрозы. «Могу вас заверить: ответ [Украине в случае атаки на Крым] будет быстрым, жестким и убедительным», — сказал Дмитрий Медведев в интервью с журналисткой Наданой Фридрихсон. Политик также заявил, что Россия готова применить все виды оружия, в соответствии с доктринами, включая Основы ядерного сдерживания. По его словам, все будет зависеть от характера угроз. Ранее в The New York Times написали, что Вашингтон взвешивает решение, касающееся предоставления Киеву возможности атаковать Крым, напоминает Pravda.Ru. Позже стало известно, что США позволили Украине самой принимать решения об атаке территорий РФ, передает Пятый канал. Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о передаче украинской стороне снарядов GLSDB с дальностью полета до 150 км. В ответ на это депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что атаки по полуострову американскими ракетами будут рассмотрены, как объявление войны России со стороны США.