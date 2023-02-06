Кремль не уточнил детали разговора Путина про судьбу Зеленского

06 февраля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Песков подтвердил разговор между Беннетом и Путиным в марте 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно обсуждали в марте, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не угрожает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись комментировать детали разговора. «Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств, не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — заявил Песков во время конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Беннет сообщил, что, после телефонного разговора с Путиным, он позвонил Зеленскому в марте 2022 года. Он отметил, что ему ничего не угрожает. После этого лидер Украины опубликовал видео, в котором сказал, что ничего не боится.

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно обсуждали в марте, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не угрожает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись комментировать детали разговора. «Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств, не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — заявил Песков во время конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Беннет сообщил, что, после телефонного разговора с Путиным, он позвонил Зеленскому в марте 2022 года. Он отметил, что ему ничего не угрожает. После этого лидер Украины опубликовал видео, в котором сказал, что ничего не боится.