Кремль не уточнил детали разговора Путина про судьбу Зеленского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков подтвердил разговор между Беннетом и Путиным в марте 2022 года Фото:

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно обсуждали в марте, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не угрожает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись комментировать детали разговора.

«Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств, не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — заявил Песков во время конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Беннет сообщил, что, после телефонного разговора с Путиным, он позвонил Зеленскому в марте 2022 года. Он отметил, что ему ничего не угрожает. После этого лидер Украины опубликовал видео, в котором сказал, что ничего не боится.

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Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно обсуждали в марте, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не угрожает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись комментировать детали разговора. «Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств, не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — заявил Песков во время конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Беннет сообщил, что, после телефонного разговора с Путиным, он позвонил Зеленскому в марте 2022 года. Он отметил, что ему ничего не угрожает. После этого лидер Украины опубликовал видео, в котором сказал, что ничего не боится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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