Глава свердловского города покидает свой пост, проработав на должности меньше года

Дальнейшая должность Игоря Сальникова неизвестна Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Верхней Салды (Свердловская область) Игорь Сальников, проработав на должности меньше года, покидает свой пост. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к местной администрации.

«Игорь Сальников покидает пост главы Верхней Салды. Примечательно, что он поработал на своей должности меньше года. Местная дума избрала его в апреле 2022 года», — поделился собеседник агентства.

В мэрии города Игорь Сальников курировал транспорт, энергетику и ЖКХ. Дальнейшая его должность не уточняется.

Ранее URA.RU сообщало, что на пост главы Верхнесалдинского городского округа избран Игорь Сальников. За него проголосовали 16 депутатов из 19 присутствующих. Соперницей Сальникова была сотрудница «ВСМПО-Ависма» Елена Сажина, которая являлась лишь номинальным кандидатом. Она набрала два голоса, еще один депутат воздержался.