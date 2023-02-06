Статусного пермского чиновника судят из-за долгов перед знакомыми

С главы Индустриального района Перми Дробинина через суд взыскивают долги

Дмитрий Дробинин заявил, что не согласен с долгами Фото: Администрация города Перми

Главу Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина вызывают в суд из-за долга перед знакомым. Об этом URA.RU сообщил сам взыскатель на условиях анонимности.

«Задолжал 1 млн рублей. Причем не только мне, многим людям», — отметил он. По его словам, в суде Дробинин якобы предлагает пойти на мировую, а после заключения соглашения уклоняется от уплаты долга.

В картотеке Индустриального районного суда с начала 2022 года по сегодняшний день Дробинин значится ответчиков по 10 искам. Из них восемь — «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору», два — «о взыскании неосновательного обогащения» (незаконное приобретение вещей, денег, имущества и так далее за счет другого человека).

Истцами по договорам займа значатся АО КБ «РУСНАРБАНК» (производство по делу прекращено), Александр Мичурин (иск удовлетворен), ООО «Гранит плюс», Роман Заговенко (два иска, один возвращен, второй — на рассмотрении), ООО «Фаворит лес», Александр Артюшкин, ООО «Риэлстейт». Алексей Нефедов и Виталий Пьянков обратились с исками о «неосновательном обогащении».

В базе судебных приставов Дробинин Дмитрий Валерьевич 30 октября 1968 года рождения значится должником по трем открытым исполнительным производствам. По одному из них сумма взыскания составляет 641,9 тысячи рублей (плюс сбор 44,9 тысячи), по второму — 45 тысяч рублей (сбор — 3,2 тысячи).

Дмитрий Дробинин подтвердил URA.RU, что именно он является ответчиком по производствам в Индустриальном суде. «Да, речь обо мне. В некоторых случаях я считаю, что я не должен платить. Спорим по каждой позиции», — отметил он. Что касается неисполнения условий мирового соглашения, то, по словам Дробинина, это не соответствует действительности. «Уклониться от решения суда невозможно», — отметил он. Причины появления долгов он комментировать не стал.

Дмитрий Дробинин возглавил Индустриальный район Перми летом 2021 года. Он принимал участие в выборах в заксобрание по округу №25, но снялся с гонки. Считается, что на такой шаг его уговорили краевые политадминистраторы. Уход Дробинина позволил избраться депутатом советнику гендиректора «Уралхима» Радмиру Габдуллину. После этого Дробинин получил пост главы Индустриального района.