Global Times: США готовят политическую уловку против России

Global Times: конфискованные в США российские активы Украина потратит на американское оружие

06 февраля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Украина потратит конфискованные российские активы в США, передает Global Times Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США собираются получить прибыль от передачи российских активов киевскому режиму с помощью уловки. Об этом сообщает издание Global Times. Уловка состоит в том, что Украина будет использовать конфискованные средства для покупки вооружений у Америки. «Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — сообщает издание со ссылкой на экспертов. Конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева 5 миллионов долларов были перечислены Киеву, передает RT. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник cчитает, что таким поступком Америка открыла «ящик Пандоры».

США собираются получить прибыль от передачи российских активов киевскому режиму с помощью уловки. Об этом сообщает издание Global Times. Уловка состоит в том, что Украина будет использовать конфискованные средства для покупки вооружений у Америки. «Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — сообщает издание со ссылкой на экспертов. Конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева 5 миллионов долларов были перечислены Киеву, передает RT. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник cчитает, что таким поступком Америка открыла «ящик Пандоры».