США собираются получить прибыль от передачи российских активов киевскому режиму с помощью уловки. Об этом сообщает издание Global Times. Уловка состоит в том, что Украина будет использовать конфискованные средства для покупки вооружений у Америки.
«Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — сообщает издание со ссылкой на экспертов.
Конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева 5 миллионов долларов были перечислены Киеву, передает RT. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник cчитает, что таким поступком Америка открыла «ящик Пандоры».
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США собираются получить прибыль от передачи российских активов киевскому режиму с помощью уловки. Об этом сообщает издание Global Times. Уловка состоит в том, что Украина будет использовать конфискованные средства для покупки вооружений у Америки. «Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — сообщает издание со ссылкой на экспертов. Конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева 5 миллионов долларов были перечислены Киеву, передает RT. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник cчитает, что таким поступком Америка открыла «ящик Пандоры».