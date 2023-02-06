Global Times: США готовят политическую уловку против России

Global Times: конфискованные в США российские активы Украина потратит на американское оружие
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Украина потратит конфискованные российские активы в США, передает Global Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США собираются получить прибыль от передачи российских активов киевскому режиму с помощью уловки. Об этом сообщает издание Global Times. Уловка состоит в том, что Украина будет использовать конфискованные средства для покупки вооружений у Америки.

«Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — сообщает издание со ссылкой на экспертов.

Конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева 5 миллионов долларов были перечислены Киеву, передает RT. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник cчитает, что таким поступком Америка открыла «ящик Пандоры».

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США собираются получить прибыль от передачи российских активов киевскому режиму с помощью уловки. Об этом сообщает издание Global Times. Уловка состоит в том, что Украина будет использовать конфискованные средства для покупки вооружений у Америки. «Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — сообщает издание со ссылкой на экспертов. Конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева 5 миллионов долларов были перечислены Киеву, передает RT. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник cчитает, что таким поступком Америка открыла «ящик Пандоры».
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