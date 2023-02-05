Власти ХМАО готовят закрытое совещание с политическими партиями по СВО

06 февраля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Чтобы действовать эффективно, нужно быть в одной обойме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО готовят закрытое совещание с представителями политических партий, на котором будут обсуждаться поездки их представителей в зону СВО. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Если уж представители региональных политических объединений туда ездят, то можно вести координацию, чтобы это проходило с максимальным эффектом для наших бойцов. Чтобы были сформированы цели и задачи в этих миссиях и одни дополняли других, а не было хаотичного движения в секторе СВО гражданских лиц. Поэтому совещательный процесс, координацию нужно провести. Правительство Югры готово работать на эту тему и объединять такие усилия», — сказал Тиртока. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев, который уже ездил в зону СВО, в разговоре с URA.RU признал, что координация действий в таких случаях будет полезна. «Ну, там же есть определенная специфика. Нужно понимать, что правильно, а что нет. Ведь этих визитеров, которые просто решили съездить, никто не инструктирует обо всех важных деталях работы в таких условиях. Поэтому, конечно, надо объединяться и, как минимум, обмениваться опытом», — сказал Савинцев. За последний месяц на СВО с гуманитарными миссиями ездили югорские представители партии «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.



О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства заявлял, что ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО готовят закрытое совещание с представителями политических партий, на котором будут обсуждаться поездки их представителей в зону СВО. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Если уж представители региональных политических объединений туда ездят, то можно вести координацию, чтобы это проходило с максимальным эффектом для наших бойцов. Чтобы были сформированы цели и задачи в этих миссиях и одни дополняли других, а не было хаотичного движения в секторе СВО гражданских лиц. Поэтому совещательный процесс, координацию нужно провести. Правительство Югры готово работать на эту тему и объединять такие усилия», — сказал Тиртока. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев, который уже ездил в зону СВО, в разговоре с URA.RU признал, что координация действий в таких случаях будет полезна. «Ну, там же есть определенная специфика. Нужно понимать, что правильно, а что нет. Ведь этих визитеров, которые просто решили съездить, никто не инструктирует обо всех важных деталях работы в таких условиях. Поэтому, конечно, надо объединяться и, как минимум, обмениваться опытом», — сказал Савинцев. За последний месяц на СВО с гуманитарными миссиями ездили югорские представители партии «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства заявлял, что ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация страны.