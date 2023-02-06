Мэр из ЯНАО провел важную встречу с семьями мобилизованных

Фишер отметил, что беседа получилась острой, но продуктивной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Красноселькупского района (ЯНАО) Юрий Фишер с военным комиссаром Михаилом Мушарацким провел важную встречу с семьями мобилизованных и добровольцев, отправившихся в зону СВО. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня работаем с военным комиссаром Михаилом Львовичем Мушарацким. Один из главных пунктов рабочего плана в Красноселькупе — встреча с родными наших мобилизованных и добровольцев. Диалог получился местами острый, но конкретный и продуктивный», — сообщил Фишер.

Мэр отметил, что на встрече обсуждался вопрос поставки посылок, чтобы военнослужащие могли получать их лично. Сейчас за каждой семьей закреплен куратор и все обращения берутся в работу моментально. Такие встречи позволяют семьям обменяться информацией и поддержать друг друга.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека на встрече с семьями мобилизованных вручил им билеты на благотворительный концерт московской группы «Зверобой». Средства, полученные от продажи билетов, направят на помощь военнослужащим.