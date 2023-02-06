06 февраля 2023
05 февраля 2023

Мэр из ХМАО предупредила жителей о мошенниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Горожанам стали поступать звонки от неизвестных номеров Фото:

Глава города Радужный (ХМАО) Наталья Гулина предупредила горожан о поступлении звонков с незнакомых номеров, где звонящие предлагают перечислить денежные средства для участия в городском мероприятии. Об этом мэр сообщила на своей странице в telegram-канале.

«Радужнинцы, будьте бдительны! Ко мне и моим знакомым стали поступать звонки с незнакомых номеров, звонящие предлагали поучаствовать в городском мероприятии, предварительно перечислив денежные средства на их счет. Конечно, это еще одна схема мошенничества», — говорится в сообщении.

Гулина напомнила жителям, что они могут обратиться к ней за помощью для проверки достоверности информации. Мэр призвала горожан воздержаться от перевода денежных средств не уточнив правдивость данных, а также не сообщать мошенникам реквизиты своих банковских карт и не произносить слово «да».

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО перед Новым годом установили рекорд по сумме денег, отданной мошенникам. За сутки правонарушителям удалось обогатиться на 16,7 миллионов рублей. Полицейские констатировали, что в предновогодней суете граждане теряют бдительность и легче поддаются на обман.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава города Радужный (ХМАО) Наталья Гулина предупредила горожан о поступлении звонков с незнакомых номеров, где звонящие предлагают перечислить денежные средства для участия в городском мероприятии. Об этом мэр сообщила на своей странице в telegram-канале. «Радужнинцы, будьте бдительны! Ко мне и моим знакомым стали поступать звонки с незнакомых номеров, звонящие предлагали поучаствовать в городском мероприятии, предварительно перечислив денежные средства на их счет. Конечно, это еще одна схема мошенничества», — говорится в сообщении. Гулина напомнила жителям, что они могут обратиться к ней за помощью для проверки достоверности информации. Мэр призвала горожан воздержаться от перевода денежных средств не уточнив правдивость данных, а также не сообщать мошенникам реквизиты своих банковских карт и не произносить слово «да». Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО перед Новым годом установили рекорд по сумме денег, отданной мошенникам. За сутки правонарушителям удалось обогатиться на 16,7 миллионов рублей. Полицейские констатировали, что в предновогодней суете граждане теряют бдительность и легче поддаются на обман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...