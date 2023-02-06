Мэр из ХМАО предупредила жителей о мошенниках

Горожанам стали поступать звонки от неизвестных номеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава города Радужный (ХМАО) Наталья Гулина предупредила горожан о поступлении звонков с незнакомых номеров, где звонящие предлагают перечислить денежные средства для участия в городском мероприятии. Об этом мэр сообщила на своей странице в telegram-канале.

«Радужнинцы, будьте бдительны! Ко мне и моим знакомым стали поступать звонки с незнакомых номеров, звонящие предлагали поучаствовать в городском мероприятии, предварительно перечислив денежные средства на их счет. Конечно, это еще одна схема мошенничества», — говорится в сообщении.

Гулина напомнила жителям, что они могут обратиться к ней за помощью для проверки достоверности информации. Мэр призвала горожан воздержаться от перевода денежных средств не уточнив правдивость данных, а также не сообщать мошенникам реквизиты своих банковских карт и не произносить слово «да».

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО перед Новым годом установили рекорд по сумме денег, отданной мошенникам. За сутки правонарушителям удалось обогатиться на 16,7 миллионов рублей. Полицейские констатировали, что в предновогодней суете граждане теряют бдительность и легче поддаются на обман.