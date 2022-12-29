Жители ХМАО перед Новым годом установили рекорд по сумме денег, отданной мошенникам

30 декабря 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Жители отдают мошенникам миллионы рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе установлен предновогодний рекорд за сутки по сумме, украденной у жителей округа с помощью преступных схем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в полицейском управлении Югры. «Мошенники не сбавляют оборотов, а зарабатывают еще больше на наивности северян. За сутки им удалось обогатиться на 16,7 миллионов рублей», — говорится в сообщении полицейских.



Так, в Сургуте женщине позвонили неизвестные и предложили урегулировать последствия ДТП, которое, якобы устроила ее дочь. Потерпевшая, не поговорив с дочерью, отдала курьеру 8,5 млн. рублей. В действительности ДТП не было и вместе с дочерью жительница Сургута пришла в полицию в попытке вернуть деньги. Полицейские констатируют, что в предновогодней суете граждане теряют бдительность и легче поддаются на обман.



Ранее URA.RU сообщало, что заместителя директора спортивного комплекса в Нефтеюганске (ХМАО) Юрия Коршунова осудят за мошенничество. По информации следственных органов, Коршунов инициировал заключение контрактов и договоров по поставке товарно-материальных ценностей и установке тренажерного оборудования в муниципальное учреждение.

В Ханты-Мансийском автономном округе установлен предновогодний рекорд за сутки по сумме, украденной у жителей округа с помощью преступных схем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в полицейском управлении Югры. «Мошенники не сбавляют оборотов, а зарабатывают еще больше на наивности северян. За сутки им удалось обогатиться на 16,7 миллионов рублей», — говорится в сообщении полицейских. Так, в Сургуте женщине позвонили неизвестные и предложили урегулировать последствия ДТП, которое, якобы устроила ее дочь. Потерпевшая, не поговорив с дочерью, отдала курьеру 8,5 млн. рублей. В действительности ДТП не было и вместе с дочерью жительница Сургута пришла в полицию в попытке вернуть деньги. Полицейские констатируют, что в предновогодней суете граждане теряют бдительность и легче поддаются на обман. Ранее URA.RU сообщало, что заместителя директора спортивного комплекса в Нефтеюганске (ХМАО) Юрия Коршунова осудят за мошенничество. По информации следственных органов, Коршунов инициировал заключение контрактов и договоров по поставке товарно-материальных ценностей и установке тренажерного оборудования в муниципальное учреждение.