06 февраля 2023

В Екатеринбурге пожарные эвакуировали жильцов многоэтажки из-за возгорания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожарные эвакуировали жильцов из-за возгорания квартиры в многоэтажке Фото:

В ночь на 7 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в квартире дома на улице Селькоровская 80/2, спасатели эвакуировали жильцов. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Екатеринбурга.

«В ходе разведки было установлено, что горит квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. Поступила информация, что в горящем помещении могут находится дети. Было принято решение эвакуировать жителей. В общей сложности спасатели вывели семнадцать человек, включая троих детей», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Всего на ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава. «Пожар был локализован, жильцы дома вернулись в свои квартиры», — добавил Зинчук.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании двух жилых домов в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

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В ночь на 7 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в квартире дома на улице Селькоровская 80/2, спасатели эвакуировали жильцов. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Екатеринбурга. «В ходе разведки было установлено, что горит квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. Поступила информация, что в горящем помещении могут находится дети. Было принято решение эвакуировать жителей. В общей сложности спасатели вывели семнадцать человек, включая троих детей», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук. Всего на ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава. «Пожар был локализован, жильцы дома вернулись в свои квартиры», — добавил Зинчук. Ранее URA.RU сообщало о возгорании двух жилых домов в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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