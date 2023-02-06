Пожарные эвакуировали жильцов из-за возгорания квартиры в многоэтажке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 7 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в квартире дома на улице Селькоровская 80/2, спасатели эвакуировали жильцов. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Екатеринбурга.

«В ходе разведки было установлено, что горит квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. Поступила информация, что в горящем помещении могут находится дети. Было принято решение эвакуировать жителей. В общей сложности спасатели вывели семнадцать человек, включая троих детей», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Всего на ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава. «Пожар был локализован, жильцы дома вернулись в свои квартиры», — добавил Зинчук.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании двух жилых домов в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.