Пермякам предлагают работу по ловле птиц с зарплатой в 100 тысяч рублей

В обязанности работников входят отлов и погрузка птицы на транспорт Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на птицефабрике в татарстанском селе Ленино-Кокушкино. В обязанности новых сотрудников входит отлов птиц на мясное производство полуфабрикатов. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить более 100 тысяч рублей, сообщается в описании вакансии на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Вахта на производстве в республике Татарстан. Обязанности — отлов и погрузка птицы на транспорт. Приветствуются кандидаты с опытом работы по следующим специальностям — обработчик, обвальщик, раздельщик, уборщик, мясник. Смена — с 05:00 до 17:00 часов, оплата 170 рублей в час», — сообщается в объявлении.

Также уточняется, что работников обеспечат форменной одеждой и бесплатным жильем. В первый месяц работы возможны выплаты еженедельных авансов. Возможно трудоустройство для самозанятых. По данным сервиса «ДубльГИС», по указанному в объявлении адресу расположено ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Предприятие производит около 100 наименований куриной продукции под известными в Татарстане торговыми марками Yaratelle и «Пестречинка».

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом по снабжению военных. За вахту в 90 смен работодатель обещает заплатить 270 тысяч рублей.