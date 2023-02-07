Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали стопу

Фигуристу Костомарову ампутировали стопу на левой ноге
Олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге для устранения некроза и прекращения отмирания клеток. Спортсмен находится в сознании.
«Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что операция успешно прошла вчера. Она была необходима для устранения некроза и прекращения отмирания клеток.
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