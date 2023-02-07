Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали стопу

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Фигуристу Костомарову ампутировали стопу на левой ноге Фото:

Олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге для устранения некроза и прекращения отмирания клеток. Спортсмен находится в сознании.

«Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что операция успешно прошла вчера. Она была необходима для устранения некроза и прекращения отмирания клеток.

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Олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге для устранения некроза и прекращения отмирания клеток. Спортсмен находится в сознании. «Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что операция успешно прошла вчера. Она была необходима для устранения некроза и прекращения отмирания клеток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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