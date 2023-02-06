Екатеринбуржцам дали советы, как выгодно купить квартиру

Уральская палата недвижимости: откладывать покупку квартиры нельзя

07 февраля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Эксперты советуют присмотреться к квартирам в отдаленных районах и изучить акции застройщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Екатеринбурга не стоит откладывать покупку недвижимости, ожидая, пока снизится ставка или появится более выгодный вариант. Нестабильная экономическая обстановка не позволяет экспертам делать долгосрочные прогнозы. При этом есть стандартные советы, которые помогут выгоднее купить жилье. О них URA.RU рассказал исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Дамир Галеев. «Выбирать время, когда покупать недвижимость — это для инвесторов. Для людей, которым нужно закрыть жилищный вопрос, текущее время — лучшее. К тому же, большинство сделок сопряжены со встречными сделками, и уменьшение или увеличение цены равным образом работает как на продавцов, так и на покупателей. Даже если в одном моменте удастся выгадать, то в другом прогадаете», — поделился собеседник. Еще одна причина, почему не стоит откладывать покупку квартиры — нестабильная экономическая ситуация. Эксперты не загадывают даже на месяц вперед, но предполагают, что резкого скачка ключевой ставки Центробанка скорее всего не будет. Возможны лишь незначительные колебания, и вероятнее, она будет повышаться, нежели падать. «Сейчас ставка по госпрограмме 8%, а была 7%. Надеяться, что она снизится, себе дороже, потому что можно потерять те объекты, которые вы уже присмотрели на рынке», — добавляет Галеев. Тем, кто хочет сэкономить при покупке квартиры, эксперт советует присматриваться к жилым комплексам не в первом поясе. Традиционно в центре цены выше, при этом в отдаленных районах есть отличные предложения. За счет этого можно сэкономить значительную сумму. «В некоторых случаях стремление жить ближе к центру продиктовано не столько заботой о комфорте, а желанием иметь мнимую престижность», — считает собеседник. При этом если есть желание покупать квартиру именно в центре, то не стоит выбирать варианты подешевле. Есть вероятность, что качество объекта будет низким, и придется дополнительно вкладываться в ремонт и другие издержки. Эксперт советует обращать внимание на предложения от застройщиков. Зачастую они предлагают рассрочку на выгодных условиях, скидки или другие акции. При покупке квартиры на вторичном рынке торговаться можно всегда — например, просить снизить цену за обнаруженные дефекты. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году рынок первичного жилья Свердловской области выйдет на рекордное за всю историю региона количество предложений. Способствующим такой ситуации фактором стало большое число строительных проектов, реализуемых в области в 2022 и 2023 годах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Екатеринбурга не стоит откладывать покупку недвижимости, ожидая, пока снизится ставка или появится более выгодный вариант. Нестабильная экономическая обстановка не позволяет экспертам делать долгосрочные прогнозы. При этом есть стандартные советы, которые помогут выгоднее купить жилье. О них URA.RU рассказал исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Дамир Галеев. «Выбирать время, когда покупать недвижимость — это для инвесторов. Для людей, которым нужно закрыть жилищный вопрос, текущее время — лучшее. К тому же, большинство сделок сопряжены со встречными сделками, и уменьшение или увеличение цены равным образом работает как на продавцов, так и на покупателей. Даже если в одном моменте удастся выгадать, то в другом прогадаете», — поделился собеседник. Еще одна причина, почему не стоит откладывать покупку квартиры — нестабильная экономическая ситуация. Эксперты не загадывают даже на месяц вперед, но предполагают, что резкого скачка ключевой ставки Центробанка скорее всего не будет. Возможны лишь незначительные колебания, и вероятнее, она будет повышаться, нежели падать. «Сейчас ставка по госпрограмме 8%, а была 7%. Надеяться, что она снизится, себе дороже, потому что можно потерять те объекты, которые вы уже присмотрели на рынке», — добавляет Галеев. Тем, кто хочет сэкономить при покупке квартиры, эксперт советует присматриваться к жилым комплексам не в первом поясе. Традиционно в центре цены выше, при этом в отдаленных районах есть отличные предложения. За счет этого можно сэкономить значительную сумму. «В некоторых случаях стремление жить ближе к центру продиктовано не столько заботой о комфорте, а желанием иметь мнимую престижность», — считает собеседник. При этом если есть желание покупать квартиру именно в центре, то не стоит выбирать варианты подешевле. Есть вероятность, что качество объекта будет низким, и придется дополнительно вкладываться в ремонт и другие издержки. Эксперт советует обращать внимание на предложения от застройщиков. Зачастую они предлагают рассрочку на выгодных условиях, скидки или другие акции. При покупке квартиры на вторичном рынке торговаться можно всегда — например, просить снизить цену за обнаруженные дефекты. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году рынок первичного жилья Свердловской области выйдет на рекордное за всю историю региона количество предложений. Способствующим такой ситуации фактором стало большое число строительных проектов, реализуемых в области в 2022 и 2023 годах.