Свердловская область в 2023 году поставит рекорд по количеству нового жилья

В 2023 году рынок первичного жилья Свердловской области выйдет на рекордное за всю историю региона количество предложений. Способствующим такой ситуации фактором стало большое число строительных проектов, реализуемых в области в 2022 и 2023 годах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава Уральской палаты недвижимости (УПН) Рустем Галеев.
«Сегодняшний задел рекордный. Такого не было никогда в истории Свердловской области. Сегодня в стадии строительства находятся миллионы квадратных метров. В стадии готовности — десятки тысяч квартир. Количество предложений на первичном рынке в разы превышает количество предложений по вторичке», — отметил Галеев.
По словам главы УПН, свердловчан также ожидает хоть и незначительная, но корректировка стоимости квадратного метра жилья в меньшую сторону. В том числе этому будут способствовать и новые льготные программы, реализуемые как на федеральном, так и на региональном уровне.
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В 2023 году рынок первичного жилья Свердловской области выйдет на рекордное за всю историю региона количество предложений. Способствующим такой ситуации фактором стало большое число строительных проектов, реализуемых в области в 2022 и 2023 годах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава Уральской палаты недвижимости (УПН) Рустем Галеев. «Сегодняшний задел рекордный. Такого не было никогда в истории Свердловской области. Сегодня в стадии строительства находятся миллионы квадратных метров. В стадии готовности — десятки тысяч квартир. Количество предложений на первичном рынке в разы превышает количество предложений по вторичке», — отметил Галеев. По словам главы УПН, свердловчан также ожидает хоть и незначительная, но корректировка стоимости квадратного метра жилья в меньшую сторону. В том числе этому будут способствовать и новые льготные программы, реализуемые как на федеральном, так и на региональном уровне. Что касается существенного оттока мигрантов, фиксируемого Свердловскстатом в последние месяцы, то он незначительно повлияет на сроки реализации крупных строительных проектов. По мнению Галеева, в строительной сфере такой отток потенциальных работников, традиционно задействованных в том числе и в этой области, незначителен.