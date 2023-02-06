Пермские власти увеличат бюджет на развитие территорий

07 февраля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В предыдущем году на развитие территорий выделили 2,2 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Пермского края увеличат финансирование на развитие территорий в 2023 году до трех млрд рублей. Об этом в ходе рабочего совещания доложила министр территориального развития региона Светлана Усачева губернатору Дмитрию Махонину, передает сайт краевого правительства. «На 2023 год на поддержку общественных инициатив, предоставление территориям средств единой субсидии на решение вопросов местного значения, переселение жителей и другие мероприятия будет направлено почти 3 млрд рублей», — передает сайт кабмина. В прошлом 2022 году власти выделяли 2,2 млрд рублей. По словам Усачевой, 412 млн рублей из 3 млрд будет направлено на развитие Соликамска и Березников. Среди проектов планируют реализовать постройку межшкольного стадиона в Соликамске, благоустроить общественные пространства в городах, обустроить лыжероллерную трассу в Усолье и другие. В прошлом году территориям выделили только 300 млн рублей. Также власти увеличат в текущем году финансирование общественных инициатив, софинансируемых гражданами — до 90 млн рублей, мероприятий по переселению пермяков из отдаленных мелких деревень — до 250 млн рублей. В то же время сократится бюджет, выделяемый на поддержку общественных инициатив без поддержки граждан. В предыдущем году на эти цели выделяли 244 млн рублей, в текущем — 200 млн рублей. Однако благодаря изменению системы бюджетирования поддержку получат абсолютно все территории края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края увеличат финансирование на развитие территорий в 2023 году до трех млрд рублей. Об этом в ходе рабочего совещания доложила министр территориального развития региона Светлана Усачева губернатору Дмитрию Махонину, передает сайт краевого правительства. «На 2023 год на поддержку общественных инициатив, предоставление территориям средств единой субсидии на решение вопросов местного значения, переселение жителей и другие мероприятия будет направлено почти 3 млрд рублей», — передает сайт кабмина. В прошлом 2022 году власти выделяли 2,2 млрд рублей. По словам Усачевой, 412 млн рублей из 3 млрд будет направлено на развитие Соликамска и Березников. Среди проектов планируют реализовать постройку межшкольного стадиона в Соликамске, благоустроить общественные пространства в городах, обустроить лыжероллерную трассу в Усолье и другие. В прошлом году территориям выделили только 300 млн рублей. Также власти увеличат в текущем году финансирование общественных инициатив, софинансируемых гражданами — до 90 млн рублей, мероприятий по переселению пермяков из отдаленных мелких деревень — до 250 млн рублей. В то же время сократится бюджет, выделяемый на поддержку общественных инициатив без поддержки граждан. В предыдущем году на эти цели выделяли 244 млн рублей, в текущем — 200 млн рублей. Однако благодаря изменению системы бюджетирования поддержку получат абсолютно все территории края.