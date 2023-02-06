В центре Екатеринбурга появится два памятника. Фото

07 февраля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Сейчас памятнику Петру I возле Музея архитектуры и дизайна стоит в одиночестве, но вскоре композиция станет больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле Музея архитектуры и дизайна Екатеринбурга на Плотинке появится парный памятник Петра I и его жены Екатерины I. Кроме этого на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина возведут обелиск с двуглавыми орлами. Проекты представил ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов во время презентации фестиваля баховской музыки BACH-FEST Свердловской филармонии. «Мы знали, что одиноко стоящий рядом с фасадом нашего главного выставочного зала Петр I некогда был не одинок. У него была супруга Екатерина I, и вместе они когда-то находились на плотине. Теперь плотина коренным образом реконструирована. Нашим преподавателям 15 лет назад удалось воссоздать бюст и постамент Петра I, и в прошлом году мы по взаимной инициативе с городской администрацией нашего университета разработали проект по парному памятнику Петру I и Екатерине I», — поделился Долгов. Также он рассказал, что на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина появится еще один монумент — парный обелиск с двуглавыми орлами. «Все разработано, осталось найти подрядчиков, и монумент будет, я надеюсь, воплощен», — заявил ректор архитектурного университета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге представили стелы, которые установят на въездах в город. Всего было презентовано пять монументов, один вариантов может воплотиться в жизнь в ближайшее время. В настоящее время возле Музея архитектуры и дизайна Екатеринбурга (Горького, 4а) стоит лишь бюст Петра I, однако в планах дополнить монумент и бюстом жены — Екатерины I Фото: корреспондент URA.RU Парный обелиск с двуглавыми орлами на площади Коммунаров Фото: корреспондент URA.RU Фото: корреспондент URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возле Музея архитектуры и дизайна Екатеринбурга на Плотинке появится парный памятник Петра I и его жены Екатерины I. Кроме этого на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина возведут обелиск с двуглавыми орлами. Проекты представил ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов во время презентации фестиваля баховской музыки BACH-FEST Свердловской филармонии. «Мы знали, что одиноко стоящий рядом с фасадом нашего главного выставочного зала Петр I некогда был не одинок. У него была супруга Екатерина I, и вместе они когда-то находились на плотине. Теперь плотина коренным образом реконструирована. Нашим преподавателям 15 лет назад удалось воссоздать бюст и постамент Петра I, и в прошлом году мы по взаимной инициативе с городской администрацией нашего университета разработали проект по парному памятнику Петру I и Екатерине I», — поделился Долгов. Также он рассказал, что на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина появится еще один монумент — парный обелиск с двуглавыми орлами. «Все разработано, осталось найти подрядчиков, и монумент будет, я надеюсь, воплощен», — заявил ректор архитектурного университета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге представили стелы, которые установят на въездах в город. Всего было презентовано пять монументов, один вариантов может воплотиться в жизнь в ближайшее время.