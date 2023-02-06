06 февраля 2023

В центре Екатеринбурга появится два памятника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мультимедийная выставка
Сейчас памятнику Петру I возле Музея архитектуры и дизайна стоит в одиночестве, но вскоре композиция станет больше Фото:

Возле Музея архитектуры и дизайна Екатеринбурга на Плотинке появится парный памятник Петра I и его жены Екатерины I. Кроме этого на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина возведут обелиск с двуглавыми орлами. Проекты представил ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов во время презентации фестиваля баховской музыки BACH-FEST Свердловской филармонии.

«Мы знали, что одиноко стоящий рядом с фасадом нашего главного выставочного зала Петр I некогда был не одинок. У него была супруга Екатерина I, и вместе они когда-то находились на плотине. Теперь плотина коренным образом реконструирована. Нашим преподавателям 15 лет назад удалось воссоздать бюст и постамент Петра I, и в прошлом году мы по взаимной инициативе с городской администрацией нашего университета разработали проект по парному памятнику Петру I и Екатерине I», — поделился Долгов.

Также он рассказал, что на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина появится еще один монумент — парный обелиск с двуглавыми орлами. «Все разработано, осталось найти подрядчиков, и монумент будет, я надеюсь, воплощен», — заявил ректор архитектурного университета.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге представили стелы, которые установят на въездах в город. Всего было презентовано пять монументов, один вариантов может воплотиться в жизнь в ближайшее время.

В настоящее время возле Музея архитектуры и дизайна Екатеринбурга (Горького, 4а) стоит лишь бюст Петра I, однако в планах дополнить монумент и бюстом жены — Екатерины I
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Парный обелиск с двуглавыми орлами на площади Коммунаров
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Возле Музея архитектуры и дизайна Екатеринбурга на Плотинке появится парный памятник Петра I и его жены Екатерины I. Кроме этого на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина возведут обелиск с двуглавыми орлами. Проекты представил ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов во время презентации фестиваля баховской музыки BACH-FEST Свердловской филармонии. «Мы знали, что одиноко стоящий рядом с фасадом нашего главного выставочного зала Петр I некогда был не одинок. У него была супруга Екатерина I, и вместе они когда-то находились на плотине. Теперь плотина коренным образом реконструирована. Нашим преподавателям 15 лет назад удалось воссоздать бюст и постамент Петра I, и в прошлом году мы по взаимной инициативе с городской администрацией нашего университета разработали проект по парному памятнику Петру I и Екатерине I», — поделился Долгов. Также он рассказал, что на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина появится еще один монумент — парный обелиск с двуглавыми орлами. «Все разработано, осталось найти подрядчиков, и монумент будет, я надеюсь, воплощен», — заявил ректор архитектурного университета. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге представили стелы, которые установят на въездах в город. Всего было презентовано пять монументов, один вариантов может воплотиться в жизнь в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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