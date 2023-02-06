В Челябинскую область придут ночные морозы. Скрин

07 февраля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

В ночь на среду в Челябинской области резко похолодает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU До минус 28 градусов опустится температура в Челябинской области в ночь на 8 февраля. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 8 февраля в Челябинской области ожидаются туманы и небольшой снег. Температура опустится до 21-го, а в низинах до 28 градусов мороза. Днем среды будет ощутимо теплее: минус 5-10 градусов, а в низинах до минус 15 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В столице Южного Урала ночь будет не столько морозной: минус 19-21 градус. Следующие двое суток на фоне облачной погоды и снегопадов в регионе установится обычная февральская погода: от 9 до 19 градусов мороза ночью и 2-9 градуса днем. При осадках возможны метели из-за довольно сильного ветра — до 14 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

До минус 28 градусов опустится температура в Челябинской области в ночь на 8 февраля. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 8 февраля в Челябинской области ожидаются туманы и небольшой снег. Температура опустится до 21-го, а в низинах до 28 градусов мороза. Днем среды будет ощутимо теплее: минус 5-10 градусов, а в низинах до минус 15 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В столице Южного Урала ночь будет не столько морозной: минус 19-21 градус. Следующие двое суток на фоне облачной погоды и снегопадов в регионе установится обычная февральская погода: от 9 до 19 градусов мороза ночью и 2-9 градуса днем. При осадках возможны метели из-за довольно сильного ветра — до 14 метров в секунду.