06 февраля 2023

В Челябинскую область придут ночные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и люди. Челябинск, холод, зима, иней, пар, погода, человек, женщина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
В ночь на среду в Челябинской области резко похолодает Фото:

До минус 28 градусов опустится температура в Челябинской области в ночь на 8 февраля. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 8 февраля в Челябинской области ожидаются туманы и небольшой снег. Температура опустится до 21-го, а в низинах до 28 градусов мороза. Днем среды будет ощутимо теплее: минус 5-10 градусов, а в низинах до минус 15 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В столице Южного Урала ночь будет не столько морозной: минус 19-21 градус. Следующие двое суток на фоне облачной погоды и снегопадов в регионе установится обычная февральская погода: от 9 до 19 градусов мороза ночью и 2-9 градуса днем. При осадках возможны метели из-за довольно сильного ветра — до 14 метров в секунду.

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До минус 28 градусов опустится температура в Челябинской области в ночь на 8 февраля. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 8 февраля в Челябинской области ожидаются туманы и небольшой снег. Температура опустится до 21-го, а в низинах до 28 градусов мороза. Днем среды будет ощутимо теплее: минус 5-10 градусов, а в низинах до минус 15 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В столице Южного Урала ночь будет не столько морозной: минус 19-21 градус. Следующие двое суток на фоне облачной погоды и снегопадов в регионе установится обычная февральская погода: от 9 до 19 градусов мороза ночью и 2-9 градуса днем. При осадках возможны метели из-за довольно сильного ветра — до 14 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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