В Кремле воздержались от объявления Байдена террористом

В Кремле воздержались от объявления президента США Джо Байдена террористом за подрыв «Северных потоков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле сдержанно отнеслись к заявлению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который в своем Telegram-канале назвал президента США Джо Байдена террористом за причастность Соединенных Штатов к диверсии на газопроводах «Северный поток». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, международное сообщество должно обратить серьезное внимание на статью американского журналиста Сеймура Херша, который провел собственное большое расследование инцидента.

«Со стороны России были заявления о всех данных, которые указывают на причастность англосаксов к диверсии на „Северных потоках“. В этом плане есть определенные пересечения [со статьей]. Но появление таких материалов показывает лишний раз необходимость проведения открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на критическую международную инфраструктуру. Оставлять это без раскрытия виновных и их наказания невозможно», — заявил представитель Кремля.

По его словам, «некоторые моменты в статье, безусловно, можно оспаривать». «Некоторые нуждаются в доказательстве. Но статья примечательна глубиной анализа и стройностью изложения. Обходить ее вниманием было бы не справедливо, особенно для такой страны, как Германия, которая в результате теракта была лишена важного энергообъекта», — отметил Песков, выразив сожаление, что в западных СМИ статья Херша не вызвала большого интереса и не получила широкого распространения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале назвал президента США Джо Байдена террористом. К такому выводу Володин пришел после выхода статьи американского журналиста Сеймура Херша, который заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». По мнению Володина, данные журналиста должны стать основой для международного расследования и основанием для привлечения Байдена к ответственности.