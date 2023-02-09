Володин обвинил Байдена в терроризме

Вячеслав Володин призвал провести международное расследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил президента США Джо Байдена в терроризме из-за подрыва «Северных потоков». Так он отреагировал на расследование о взрывах на газопроводе, которое провел журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Байден вписывает себя в историю как террорист. Опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена и его подельников к ответственности, а также выплат компенсаций странам, пострадавшим от теракта», — написал Володин в своем telegram-канале .

Херш в своем расследовании заявил, что теракт на «Северных потоках» устроили США, а взрывчатку закладывали водолазы американских ВМС. Приказ о подрыве отдал глава ЦРУ Уильям Бернс, сообщил журналист.

В сентябре на обеих нитках «Северного потока» произошла авария, там упало давление и была зафиксирована утечка газа. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, газопровод можно восстановить.