Цены на квартиры в Свердловской области выросли почти на 15%

Цены на квартиры в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске выросли почти на 15%

07 февраля 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

В Первоуральске цены на квартиры вторичного рынка увеличились на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске цены на квартиры вторичного рынка в среднем выросли на 14%. Данными по динамике цен за 2022 год с URA.RU поделились специалисты федеральной недвижимости Restate. «Изменения роста цен квадратного метра представлены с 11 февраля 2022 года по 6 февраля 2023 года. В екатеринбургских квартирах цена выросла с 98 тысяч до 107 тысяч рублей (на 9%). В Нижнем Тагиле (на 12%), с 40 тысяч до 45 тысяч рублей», — следует из данных таблицы по динамике цен. Одно из самых заметных повышений случилось в Первоуральске. За 2022 год цена выросла (на 20%) с 46 тысяч рублей до 55 тысяч. Ранее агентство сообщало, что екатеринбуржцам дали советы, как выгодно купить квартиру. Эксперты не загадывают даже на месяц вперед, но предполагают, что резкого скачка ключевой ставки Центробанка скорее всего не будет.

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске цены на квартиры вторичного рынка в среднем выросли на 14%. Данными по динамике цен за 2022 год с URA.RU поделились специалисты федеральной недвижимости Restate. «Изменения роста цен квадратного метра представлены с 11 февраля 2022 года по 6 февраля 2023 года. В екатеринбургских квартирах цена выросла с 98 тысяч до 107 тысяч рублей (на 9%). В Нижнем Тагиле (на 12%), с 40 тысяч до 45 тысяч рублей», — следует из данных таблицы по динамике цен. Одно из самых заметных повышений случилось в Первоуральске. За 2022 год цена выросла (на 20%) с 46 тысяч рублей до 55 тысяч. Ранее агентство сообщало, что екатеринбуржцам дали советы, как выгодно купить квартиру. Эксперты не загадывают даже на месяц вперед, но предполагают, что резкого скачка ключевой ставки Центробанка скорее всего не будет.