06 февраля 2023

Пьяный свердловский подросток за рулем врезался во встречную машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Силовики проверяют обстоятельства инцидента Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летний подросток сел пьяный за руль, чтобы покатать свою подругу, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

«В результате ДТП травмы получили 17-летний водитель ВАЗ и 19-летняя девушка-пассажир. Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации, а подросток с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что подросток взял машину у своего знакомого и решил покатать девушку. Ни один из молодых людей не был пристегнут, а в крови водителя нашли алкоголь. Ранее силовики уже ловили подростка за нарушения за рулем. В частности, весной 2022 он сбил двух детей и уже успел попасть в колонию. За новое происшествие подростку грозит штраф.

Фото:
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летний подросток сел пьяный за руль, чтобы покатать свою подругу, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. «В результате ДТП травмы получили 17-летний водитель ВАЗ и 19-летняя девушка-пассажир. Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации, а подросток с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что подросток взял машину у своего знакомого и решил покатать девушку. Ни один из молодых людей не был пристегнут, а в крови водителя нашли алкоголь. Ранее силовики уже ловили подростка за нарушения за рулем. В частности, весной 2022 он сбил двух детей и уже успел попасть в колонию. За новое происшествие подростку грозит штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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