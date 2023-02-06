Пьяный свердловский подросток за рулем врезался во встречную машину

07 февраля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Силовики проверяют обстоятельства инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летний подросток сел пьяный за руль, чтобы покатать свою подругу, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. «В результате ДТП травмы получили 17-летний водитель ВАЗ и 19-летняя девушка-пассажир. Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации, а подросток с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что подросток взял машину у своего знакомого и решил покатать девушку. Ни один из молодых людей не был пристегнут, а в крови водителя нашли алкоголь. Ранее силовики уже ловили подростка за нарушения за рулем. В частности, весной 2022 он сбил двух детей и уже успел попасть в колонию. За новое происшествие подростку грозит штраф. Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летний подросток сел пьяный за руль, чтобы покатать свою подругу, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. «В результате ДТП травмы получили 17-летний водитель ВАЗ и 19-летняя девушка-пассажир. Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации, а подросток с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что подросток взял машину у своего знакомого и решил покатать девушку. Ни один из молодых людей не был пристегнут, а в крови водителя нашли алкоголь. Ранее силовики уже ловили подростка за нарушения за рулем. В частности, весной 2022 он сбил двух детей и уже успел попасть в колонию. За новое происшествие подростку грозит штраф.