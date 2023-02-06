Предприниматель в ЯНАО раскрыл, кто наживается на пассажирах «Яндекс.Такси»

Владельцы франшиз «Яндекс.Такси» не хотят снижать стоимость поездки

07 февраля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Предприниматель из ЯНАО рассказал, почему поездки в «Яндекс.Такси» дорогие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предприниматель из Надыма (ЯНАО), открывший службу «Яндекс.Такси» рассказал агентству, что владельцы франшиз могут договориться с «Яндексом» и установить минимальную цену на поездки. По словам Фаридуна Зиямидинова, не все хотят это делать. «„Яндекс“ сам высчитывает метраж и стоимость. И они сами поднимают минимальную цену. Владельцы франшиз могут договориться с „Яндексом“, чтобы стоимость подачи машины была ниже, но не все хотят это делать. Им это выгодно, чем больше стоимость поездки, тем больше снимается комиссия с водителя», — рассказал Зиямидинов. Он также отметил, что процент, который платят водители за пользование приложением, устанавливается владельцем франшизы. «В каждом городе процент разный, у меня стоит 2% для водителей от стоимости поездки. Знаю, что в Новом Уренгое от 5%, от этого и цена поездки выше», — прокомментировал собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Ноябрьска возмутила стоимость поездки в «Яндекс.Такси». По словам местных жителей, 270 рублей для небольшого города слишком завышенная цена.

Предприниматель из Надыма (ЯНАО), открывший службу «Яндекс.Такси» рассказал агентству, что владельцы франшиз могут договориться с «Яндексом» и установить минимальную цену на поездки. По словам Фаридуна Зиямидинова, не все хотят это делать. «„Яндекс“ сам высчитывает метраж и стоимость. И они сами поднимают минимальную цену. Владельцы франшиз могут договориться с „Яндексом“, чтобы стоимость подачи машины была ниже, но не все хотят это делать. Им это выгодно, чем больше стоимость поездки, тем больше снимается комиссия с водителя», — рассказал Зиямидинов. Он также отметил, что процент, который платят водители за пользование приложением, устанавливается владельцем франшизы. «В каждом городе процент разный, у меня стоит 2% для водителей от стоимости поездки. Знаю, что в Новом Уренгое от 5%, от этого и цена поездки выше», — прокомментировал собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Ноябрьска возмутила стоимость поездки в «Яндекс.Такси». По словам местных жителей, 270 рублей для небольшого города слишком завышенная цена.