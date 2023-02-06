Предприниматель в ЯНАО раскрыл, кто наживается на пассажирах «Яндекс.Такси»

Предприниматель из Надыма (ЯНАО), открывший службу «Яндекс.Такси» рассказал агентству, что владельцы франшиз могут договориться с «Яндексом» и установить минимальную цену на поездки. По словам Фаридуна Зиямидинова, не все хотят это делать.
«„Яндекс“ сам высчитывает метраж и стоимость. И они сами поднимают минимальную цену. Владельцы франшиз могут договориться с „Яндексом“, чтобы стоимость подачи машины была ниже, но не все хотят это делать. Им это выгодно, чем больше стоимость поездки, тем больше снимается комиссия с водителя», — рассказал Зиямидинов.
Он также отметил, что процент, который платят водители за пользование приложением, устанавливается владельцем франшизы. «В каждом городе процент разный, у меня стоит 2% для водителей от стоимости поездки. Знаю, что в Новом Уренгое от 5%, от этого и цена поездки выше», — прокомментировал собеседник агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Ноябрьска возмутила стоимость поездки в «Яндекс.Такси». По словам местных жителей, 270 рублей для небольшого города слишком завышенная цена.
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